Лучшие детские писатели соберутся на книжном фестивале в Москве

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

28 октября в Российской государственной детской библиотеке состоится III Всероссийский фестиваль детской книги, темой которого станет сказка. Об этом сообщают организаторы.

Более 50 издательств представят свои новинки и привезут на фестиваль лучшие издания. Здесь будет и современная художественная литература, и переизданная классика, и энциклопедии, и учебники.

Кроме непосредственно ярмарки, гостей ждет огромная познавательная программа. На фестивале состоятся встречи со знаменитыми писателями, пройдут лекции, мастер-классы, творческие занятия, дискуссии и круглые столы.

Так, гости увидят интерактивный спектакль, концерт солистов "Новой оперы", показ фильма "Хрустальный ключ, или Жили-были", выступление актрисы Юлии Пересильд и многое другое.

Взрослые и дети смогут встретиться с такими писателями и поэтами, как Маша Рупасова, Валерий Воскобойников, Артур Гиваргизов, Михаил Грозовский, Александр Дорофеев, Ася Кравченко,

Валентин Постников, Татьяна Рик, Сергей Седов, Александр Тимофеевский, Андрей Усачев, Валерий Шульжик и другими авторами. Из Эстонии на фестиваль приедет сказочница Рээт Куду, а из Франции – писатель Димитри Делма и художник-иллюстратор Гийом Рейнар. С полной программой и расписанием можно познакомиться на сайте.