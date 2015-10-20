Книги недели: "Молодость", "Города вам на пользу" и "Собиратель ракушек"

Фото: m24.ru

Книжный обозреватель m24.ru Сергей Шпаковский о романе-сценарии "Молодость" Паоло Соррентино, книге историка-урбаниста Лео Холлиса "Города вам на пользу" и сборнике рассказов лауреата пулитцеровской премии Энтони Дорра "Собиратель ракушек".

Паоло Соррентино, "Молодость"

Паоло Соррентино давно признан на родине, скажем, кинокритики там называют его одним из самых талантливых режиссеров страны. В 2015 году автор "Лишнего человека", "Великой красоты" и других кинолент выступил на Каннском фестивале с картиной "Молодость". В октябре роман-сценарий по нашумевшему фильму появился на полках российских книжных магазинов – за несколько дней до премьеры в кинотеатрах.

"Молодость" рассказывает о двух пенсионерах на швейцарском курорте в Альпах. Пожилой англичанин Фред Баллинджер, знаменитый дирижер и композитор, получает необычное приглашение – королева Елизавета II зовет его выступить на дне рождения принца Филиппа. Баллинджер не хочет соглашаться и скрывается от королевы в горах. Его друг, американский режиссер Мик Бойл, безуспешно пытается довести до ума свой последний фильм-завещание. Оба героя как будто уже прекратили свою деятельность и распрощались с активной жизнью, но размышления о прошлом и наблюдения за другими постояльцами отеля не дают пенсионерам просто так отказаться от будущего.

Кинофильм "Молодость" выйдет в российский прокат 22 октября.

М.: Corpus

Лео Холлис, "Города вам на пользу. Гений мегаполиса"

Историк и урбанист Лео Холлис один из немногих профессионалов, умеющих простым языком живописать актуальные проблемы городских пространств. Недавно переведенная на русский язык работа "Города вам на пользу. Гений мегаполиса" посвящена всем городам, ставшим предметом изучения Лео Холлиса.

Автор уверен в том, что урбанистика взаимодействует не только с городом и его жителями, но и с политикой, искусством и другими процессами. В основе исследований Холлиса лежит теория самоорганизации города. Историк убежден, что если сторонние явления не будут мешать горожанам управлять городом, то хуже не будет. Книга "Города вам на пользу" рассказывает о случаях, когда обычные жители разных городов мира самостоятельно изменили окружающее пространство к лучшему. По мнению Лео Холлиса, общество само может и должно создавать городскую атмосферу.

М.: Strelka press

Энтони Дорр, "Собиратель ракушек"

Российский читатель заговорил об американском писателе Энтони Дорре в 2015 году, когда он стал лауретом Пулитцеровской премии. Дорр получил награду за свой роман "Весь невидимый нам свет", который 38 недель находился в числе бестселлеров The New York Times.

Осенью на русский язык был переведен дебютный сборник рассказов Дорра "Собиратель ракушек", написанный в 2001 году. В него вошли восемь трогательных романтический историй – своеобразных ракушек, которые собирает сам автор. В его короткой прозе интереснее всего наблюдать за цепочкой описаний и красками повествования. Так, основным персонажем рассказов Дорра стал ученый, исследующий моллюсков. Он живет на побережье и коллекционирует их раковины, сам превращаясь в социального моллюска, своеобразного "человека в футляре".

СПб.: Азбука-Аттикус