Новая книга: "Феномен Zara", Ковадонга О’Ши

Магазины этой компании существуют во всем мире и считаются невероятно успешными. Журналист Ковадонга О’Ши написала книгу об истории фирмы и деле Амансио Ортеги.

Автор начинает свой рассказ с момента знакомства с основателем Zara и Inditex. Важно отметить, что перед нами текст, написанный журналистом, а не PR-менеджером компании. Однако известная доля рекламы в названии бизнес-бука, безусловно, есть. Ковадонга не просто переписывает даты и факты. Книга скорее похожа на огромный пост о скрытном Амансио Ортеге для фэшн-блога.

Именно основателю и руководителю компании посвящена большая часть книги. Ну и конечно же, на страницах "Феномена" читатели найдут главы о первых шагах бренда, его международном развитии, создании коллекций, о клиентской политике и многом другом. Лишь в самом конце читателей ждет довольно подробное описание бизнес-модели Inditex.

Вряд ли книгу можно назвать практическим руководством для создания собственного бизнеса. Как и культовую работу "Starbucks. Дело не в кофе", ее стоит расценивать скорее как литературу мотивационную.

Ковадонга О’Ши – известный фэшн-журналист, редактор, основательница Школы Модного Бизнеса ISEM, президент фонда Tecnomoda Foundation, член Консультативного совета Музея Костюма в Мадриде. Стоит отметить, что "Феномен Zara" – отнюдь не первая книга О’Ши. Ей принадлежат такие работы, как "Путешествие на Святую Землю", "Значение ценностей", "Гармония жизни", "Что думает Папа: 150 вопросов к Иоанну Павлу II", "Компас жизни" и "Роскошь делать правильный выбор".

М.: Эксмо