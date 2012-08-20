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20 августа 2012, 19:10

В Москве представят впервые переведенные рассказы Фицджеральда

литература книги

M24/Виктория Сальникова

В августе выйдет сборник впервые переведенных на русский язык рассказов классика американской и мировой литературы Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Новые мелодии печальных оркестров". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издательство "Азбука-Аттикус".

По сообщению издательства, новый сборник рассказов включает в себя "чертову дюжину то смешных, то грустных историй от признанного мастера тонкого психологизма". Эта книга станет первой из серии запланированных.

"И, что немаловажно, русские тексты вышли из-под пера таких мастеров, как Людмила Брилова и Сергей Сухарев, чьи переводы Кадзуо Исигуро и Рэя Брэдбери, Чарльза Паллисера и Джона Краули, Томаса де Квинси, Олдоса Хаксли и многих других уже стали классическими", - добавили в издательстве.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд известен российскому читателю по романам "Ночь нежна" и "Великий Гэтсби". По его рассказу «Загадочная история Бенджамина Баттона» режиссер Дэвид Финчер снял одноименный фильм с Брэдом Питтом и Кейт Бланшетт в главных ролях.

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