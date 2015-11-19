Книги недели: "От и до", "Амальгама" и "Правила умной жены"

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

Книга без слов, исторический роман и пособие для умных жен – самые интересные книжные новинки в обзоре от Олега Жданова.

"От и до", Сюй Бин

Большая часть арт-манифестов современного общества выглядят слишком коммерческими. Создается ощущение, что человечество совершенно забыло о поисках свободы духа, но все же по-настоящему концептуальные манифесты появляются и на книжном рынке, возможно, как протестующий и неприличный жест в сторону digital-технологий.

"От и до" – это самая удивительная книга 2015 года по форме, по сути и их пропорциям. Автор потребовал, чтобы на обложке не было ни одной буквы, разъясняющей название, авторство и содержание книги. Букв нет и внутри. Эта книга целиком и полностью состоит из элементов инфографики, смайликов. Первое прикосновение вызывает настоящий графический шок и ощущение сопричастности к манифесту нового языка общения. Однако в книге с помощью авторских смайликов рассказана вполне реальная история об офисном клерке, пытавшемся найти свое счастье в интернете, о приключениях на первом свидании, хроническом невезении и человеческих эмоциях.

Китайский художник Сюй Бин прошел непростой путь в жизни и творчестве, однако не потерял азарта новаторства. Книга "От и до", описывающая один день из жизни офисного клерка создавалась в течение семи лет. Все пиктограммы – авторские. Манифест общечеловеческого языка, возвращающего нас в допотопные времена Вавилонской башни, совершив цивилизационный круг от рождения языка, его разделения и смерти.

"От и до" – это прекрасный подарок, забавный, сумасшедший и стильный одновременно. Многоуровневое восприятие творения Сюй Бина – залог самой масштабной аудитории для этого издания, хотя создание книги без букв, возможно, чуть меньшая смелость, чем инвестиции в ее издание. История меленького человека, коммуникации новых времен и размышление о самой сути человеческого общения. Потрясающая концентрация символизма и простоты, свободы мышления и глубины восприятия. Каждый читатель прочтет знаки по-своему, а значит перед нами самая индивидуальная книга всех времен и народов.

"Амальгама", Владимр Торин

Чтобы перевести дух и скоротать время в самолете или поезде, рекомендую роман российского автора Владимира Торина "Амальгама". Книга огромного жанрового, географического и сюжетного разнообразия, а на обложке – Путин, Жуков и еще множество узнаваемых лиц.

Роман можно отнести к приключенческим, мистическим, историческим и чисто художественным с равной степенью причастности. Карта событий включает в себя Венецию, Брюгге, Лондон, Вильнюс, Нижний Новгород, Москву и еще десяток знакомых нам городов. В центре романа истории магических зеркал, исторические аналогии большой политики, порталы перехода из эпохи в эпоху и тайна полотна великого Яна ван Эйка, на которой банкир Арнольфини удивительно похож на Владимира Путина. Книга читается легко и быстро. Роман одной ночи. Легкий и увлекательный.

"Правила умной жены", Эллен Фейн, Шерри Штайдер

В книге "Правила умной жены" все просто: сорок три основных правила, довесок правил от женщин, счастливых в браке и еще пятнадцать дополнительных советов. Простота и "мудрость" многих, конечно, могут привлечь. Издатели вывели на обложку нужную цитату и ловушку для мужского внимания: "Ты либо права, либо замужем". Это, безусловно, сработает для тех мужей, которые ищут путей воздействия на своих жен и для жен, которые уже даже сами себя стали подозревать в излишней стервозности. Авторы книги легко и непринужденно перечислили очевидные, но весьма важные каноны взаимодействия с мужчиной в вашем счастливом браке:

Правило №9: Позволяйте ему побеждать;

Правило № 34: Не пилите;

Правило № 35: Не вините его в том, о чем прекрасно знали еще до замужества;



Вы держите в руках идеальные скрижали отношений до гробовой доски? Вот только почему тогда финальные правила основного списка звучат так:

Правило № 41: Разводитесь с достоинством;

Правило № 42: После развода встречайтесь с другими мужчинами;

Правило № 43: Правила второго брака.

Гарантий-то нет, универсальность и эффективность правил от Эллен Фейн и Шерри Штайдер не безусловна, несмотря на их очевидную мудрость и мудрую очевидность. Книга любопытная, ведь чужие формулировки часто помогают найти свои.

Москва, "Эксмо"



Олег Жданов