"Большой универсальный словарь русского языка" вышел в печать

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

"Большой универсальный словарь русского языка" под редакцией профессора Валерия Морковкина вышел в печать. Аналогов подобному изданию, создававшемуся 25 лет, в русской лексикографии нет.

В нем представлено 6500 слов, наиболее употребительных в русском языке, а если учитывать возможные словоформы, число вырастает до 30 000.

Выстроены слова по алфавиту, к каждому из представленных дано значение, а также указаны грамматические особенности. Составители издания намеренно сделали акцент не на количестве слов, а на том, чтобы дать максимально полную характеристику отобранным единицам. Словарь отражает перемены, произошедшие в языке за последние время, дает правильные варианты ударений, предлагает омонимы, синонимы и антонимы.

Издание выпущено в рамках программы "Словари XXI века".и появится во всех книжных магазинах Москвы в ближайшее время.