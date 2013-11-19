В читательском голосовании "Большой книги" победила "Тетя Мотя"

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 19 ноября, завершилось читательское голосование за лучшие произведения из списка 11 финалистов премии "Большая книга". Первое место отдано книге "Тетя Мотя" Майи Кучерской. На втором и третьем местах - "Гумилев сын Гумилева" Сергея Белякова и "Лавр" Евгения Водолазкина соответственно.

Голосование стартовало в июне, проходило оно на сайте электронной библиотеки Bookmate. За книгу "Тетя Мотя" отдано 489 голосов, сообщает РИА Новости.

Майя Кучерская написала роман о современной женщине 30 лет. Когда-то героиня Марина трудилась в школе в качестве учителя русского языка и литературы, сейчас же зарабатывает копейку, проверяя тексты в еженедельном печатном издании. Жизнь Моти – так в детстве ласково звал Марину отец – ничем не примечательна. Мотя замужем за системным администратором, однако, стремясь к интеллектуальному общению и пониманию, заводит роман с коллегой по работе – колумнистом.

Произведение "Гумилев сын Гумилева" историка Сергея Белякова собрало 486 голосов. "Лавр" Евгения Водолазкина – 232 голоса. Кроме того, в первой пятерке волею читателей оказались книги "Красный свет" Максима Кантора и "Вор, шпион и убийца" Юрия Буйды.

Также в список финалистов "Большой книги" попали "Возвращение в Панджруд" Андрея Волоса, "Описание города" Дмитрия Данилова, "Маша Регина" Вадима Левенталя, "Подожди, я умру - и приду" Анны Матвеевой, "Обращение в слух" Антона Понизовского, "Немцы" Александра Терехова.

Награждение победителей состоится 26 ноября.

Справка: Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году. Премиальный фонд составляет 6,1 миллиона.