19 октября 2015, 19:05

Культура

Алексей Романов представит книгу стихов "Все сначала"

Фото: facebook.com/events/955300807873681/959395147464247/

19 декабря в Центральном доме литераторов пройдет презентация сборника стихов Алексея Романова, вокалиста групп "Воскресение" и "СВ". В настоящий момент музыкант начал краудфандинговую кампанию по сбору средств на издание книги. Как сообщается на официальном сайте проекта Planeta, для реализации программы необходимо собрать 400 000 рублей до 12 декабря.

Алексей Романов – российский музыкант, гитарист и вокалист. В разное время Романов выступал в таких коллективах, как "Воскресение", "СВ", "Кузнецкий мост" и других группах.

Место: Центральный дом литераторов

Время: 19 декабря, 19.00

Цена: от 1000 рублей

литература книги краудфандинг ЦДЛ Алексей Романов

