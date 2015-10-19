Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября 2015, 14:14

Культура

Режиссер Дэвид Линч планирует выпустить мемуары

Фото: facebook.com/davidlynchofficial

Американский режиссер Дэвид Линч планирует выпустить автобиографию. Линч совместно с журналисткой Кристин Маккена уже приступил к работе над книгой, сообщает The Guardian.

В книге будет использована информация, которую Кристин получила в интервью не только с Линчем, но и с его родственниками, друзьями и коллегами.

Ссылки по теме


"Я хочу, чтобы вся правдивая информация была собрана в одном месте, чтобы если кто-то захотел что-то узнать, он мог найти это там", – отметил Линч. Он также заявил, что не собирается писать мемуары ни с кем, кроме Кристин, с которой знаком давно. Дата выхода книги пока не уточняется.

Кроме того, в июле этого года стало известно, что новые серии самого известного проекта Линча – сериала "Твин Пикс" – выйдут в свет в 2017 году.

Дэвид Линч – режиссер, музыкант, сценарист, лауреат премий "Золотая пальмовая ветвь" и "Золотой лев". В список его работ входят такие картины, как "Голова-ластик", Человек-слон" и культовый сериал "Твин Пикс".
литература мемуары книга Дэвид Линч

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика