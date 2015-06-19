Премия "Большая книга" начала читательское голосование

Фото: M24.ru

19 июня национальная литературная премия "Большая книга" объявила о начале читательского голосования. Об этом сообщается на официальном сайте премии. В настоящий момент все книги финалистов доступны для чтения на сайтах партнеров "Большой книги" – Bookmate, "ЛитРес" и ReadRate.

Победителями народного голосования станут три автора, чьи произведения наберут наибольшее количество читательских. Имена победителей читательского голосования станут известны на церемонии награждения в ноябре.

В 2015 году на премию претендуют романы "Мысленный волк" Алексея Варламова, "Андрей Вознесенский" Игоря Вирабова, "Осень в Задонье" Бориса Екимова, "Свечка" Валерия Залотухи, "Девять девяностых" Анны Матвеевой, "Любовь к трем цукербринам" Виктора Пелевина, "Русская канарейка" Дины Рубиной, "Зона затопления" Романа Сенчина и "Зулейха открывает глаза" Гузели Яхиной.

"Для литературы в целом читатель – главное лицо, – рассказала M24.ru член жюри премии "Большая книга" издатель Елена Шубина. – Заявления писателей, что они пишут для себя, не думая о читателе, – от лукавого.

Книга, пока ее не возьмет в руки читатель, мертва. Я очень люблю встречи с читателями в библиотеках, мне дорога эта обратная связь – собственно, это и есть конечный пункт нашей работы, но не самой книги... Что касается премии, то неслучайно во многих солидных премиях есть читательское голосование, и для писателей победить в нем очень престижно, а для нас, издателей, своего рода ориентир и перспектива".

Национальная литературная премия "Большая книга" вручает награды за лучший роман года. В разное время победителями конкурса становились такие писатели, как Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Михаил Шишкин, Павел Басинский, Людмила Улицкая и многие другие.