Артисты прочитают стихи Бродского в честь его 75-летия

Фото: ТАСС

24 мая в Dewar's Powerhouse пройдет поэтический вечер в честь 75-летия Иосифа Бродского. В нем примут участие актеры "Театра.doc" и театра "Практика".

Посетители увидят выступления 11 артистов, которые прочитают любимые произведения поэта. На сцену выйдут Александр Филиппенко, Андрей Родионов, Варвара Фаэр, Григорий Перель и другие.

Чтение стихов будет происходить под аккомпанемент миксов, специально подготовленных к этому вечеру. Для гостей прозвучит музыка Ebb Lopps, Igor Maximilian и Ged.

Dewar's Powerhouse – одновременно клуб, бар, ресторан и студия. Он расположен в двухэтажном особняке XIX века на Таганке.

Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Его называют одним из крупнейших русских поэтов. В 1964 году после выхода статьи, авторы которой обвиняли его в паразитическом образе жизни, был приговорен к 5 годам ссылки в Архангельскую область по указу о тунеядстве. В СССР Бродский не печатался, его стихи расходились с помощью самиздата. В 1972 году поэт покинул Советский Союз, уехал в США, а спустя 5 лет принял американское гражданство. Поэт умер в Нью-Йорке ночь на 28 января 1996 года.



Дата : 24 мая : 24 мая Место: Дом Силы, Гончарная 7/4 Цена: от 400 рублей

