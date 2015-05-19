Артисты прочитают стихи Бродского в честь его 75-летия

Фото: ТАСС
24 мая в Dewar's Powerhouse пройдет поэтический вечер в честь 75-летия Иосифа Бродского. В нем примут участие актеры "Театра.doc" и театра "Практика".
Посетители увидят выступления 11 артистов, которые прочитают любимые произведения поэта. На сцену выйдут Александр Филиппенко, Андрей Родионов, Варвара Фаэр, Григорий Перель и другие.
Чтение стихов будет происходить под аккомпанемент миксов, специально подготовленных к этому вечеру. Для гостей прозвучит музыка Ebb Lopps, Igor Maximilian и Ged.
Dewar's Powerhouse – одновременно клуб, бар, ресторан и студия. Он расположен в двухэтажном особняке XIX века на Таганке.
Место: Дом Силы, Гончарная 7/4
Цена: от 400 рублей