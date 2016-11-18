Мечты сбываются: в России вышел сборник лирических стихов лидера Rammstein

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Поэтический сборник "В тихой ночи. Лирика" авторства лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна вышел в России, сообщает ТАСС.

В пятницу Тилль Линдеманн лично представил свою работу столичным поклонникам, презентовав сборник в одном из городских книжных магазинов. Накануне музыкант, а теперь еще и поэт, посетил закрытые театрализованные чтения своих произведений в "Гоголь-центре". Организаторы мероприятия отметили: "Сбылась мечта Тилля: он хотел, чтобы его стихи были изданы в России – в стране, где люди до сих пор читают".

В издательстве, выпустившем книгу, стихи Линдеманна описали как "провокационные и страстные", а его творчество в целом – как "балансирующее на грани и бросающее вызов обществу".

Сборник стихов Тилля Линдеманна с романтическим названием "В тихой ночи. Лирика" носит маркировку "18+" и содержит нецензурную лексику. В качестве иллюстратора выступил друг музыканта и поэта художник Маттиас Матис. Российское издание книги – двуязычное: сначала дан оригинал, а затем перевод стихов, которым занимались поклонники лидера группы Rammstein. Ранее исполнитель уже выпускал в Германии сборник стихов под названием "Нож", который не был переведен на русский. Талант к стихосложению музыканту, вероятно, передался по наследству: его отец – поэт и детский писатель Вернер Линдеманн. Также Линдеманн сочиняет тексты для песен Rammstein.



