18 августа 2015, 16:32

Культура

LIVE: 10 историй кино от куратора школы "2morrow + Манеж" Кирилла Адибекова

Фото: newcinemaschool.com

22 августа в "Новом Манеже" состоится киномарафон школы 2morrow под названием "Игра в Чехова. Три репетиции". Мероприятие посвящено взаимосвязи кинематографа и русской классической литературы. В программе – кинопоказы нетривиальных адаптаций чеховских пьес и лекции о наследии писателя, обновившего театрально-драматическое искусство на стыке XIX и ХХ веков и повлиявшего на становление киноискусства.

В рамках марафона пройдет лекция режиссера, киноведа и поэта Кирилла Адибекова под названием "Кино/Театр". Она будет посвящена кино как театральному искусству и станет введением в первый общеобразовательный курс школы "2morrow + Манеж" — "10 историй кино".

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 18.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 22 августа в 18.00
  • Что: лекция об истории кино
  • Кто: Кирилл Адибеков
  • Кому смотреть: любителям умных фильмов

В ожидании трансляции смотрите:


