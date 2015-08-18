LIVE: 10 историй кино от куратора школы "2morrow + Манеж" Кирилла Адибекова

Фото: newcinemaschool.com

22 августа в "Новом Манеже" состоится киномарафон школы 2morrow под названием "Игра в Чехова. Три репетиции". Мероприятие посвящено взаимосвязи кинематографа и русской классической литературы. В программе – кинопоказы нетривиальных адаптаций чеховских пьес и лекции о наследии писателя, обновившего театрально-драматическое искусство на стыке XIX и ХХ веков и повлиявшего на становление киноискусства.

В рамках марафона пройдет лекция режиссера, киноведа и поэта Кирилла Адибекова под названием "Кино/Театр". Она будет посвящена кино как театральному искусству и станет введением в первый общеобразовательный курс школы "2morrow + Манеж" — "10 историй кино".

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 18.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.