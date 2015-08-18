Книги от m24.ru и "Библио-Глобуса": от Бальзака до Умберто Эко

Сетевое издание m24.ru и книжный магазин "Библио-Глобус" представляют совместный проект: каждые две недели мы будем выбирать лучшие книги, объединенные темами или временными рамками. Нынешнюю подборку произведений связал воедино август: в этом месяце отмечается дата рождения или гибели их создателей; другая же часть представленных книг была издана в конце нынешнего лета.

Оноре де Бальзак, "Малое собрание сочинений"

18 августа 1850 года в Париже скончался легендарный французский писатель, один из основоположников реализма Оноре де Бальзак. В день памяти автора "Шагреневой кожи" и "Человеческой комедии" рекомендуем прочесть малое собрание сочинение Бальзака.

СПб.: Азбука-Аттикус

Василий Аксенов, "Остров Крым"

20 августа 1932 года в Казани родился один из главных прозаиков ХХ века – Василий Аксенов. Автор романов "Московская сага", "Москва Ква-ква", "Золотая наша Железка" и многих других прозаических произведений, сценарист, лауреат премии "Русский Букер", Василий Аксенов стал по-настоящему знаменит благодаря роману "Остров Крым". В день памяти писателя предлагаем раскрыть нашумевший роман легендарного автора.

М.: Эксмо

Рэй Брэдбери, "Вино из одуванчиков"

22 августа литературное сообщество отметит 95 лет со дня рождения великого Рэя Брэдбери, автора антиутопии "451 градус по Фаренгейту". В сборник, который рекомендуют m24.ru и "Библио-Глобус", вошли давно ставшие классическими произведения: "Вино из одуванчиков", его продолжение "Лето, прощай!", а также повесть "Канун всех святых".

М.: Эксмо

Умберто Эко, "Нулевой номер"

Каждая новая книга современного классика Умберто Эко – событие в литературном мире. Это утверждение касается и литературоведческих работ писателя, и, тем более, художественных романов Эко.

"Нулевой номер" рассказывает о создании невероятной по своей задумке газеты "Завтра". Роман "Нулевой номер" – один из самых долгожданных романов писателя. Умберто Эко начал писать его в 1994 году, сразу после "Острова накануне". В основу романа легло академичное изучение работы СМИ, перехода Италии от эпохи первой Республики ко второй, а также операции "Чистые руки" и множества политических мифов и теорий.

М.: АСТ, Corpus

Трумен Капоте, "Дороги ведущие в Эдем"

Легендарный американских прозаик Трумен Капоте всемирно известен своими романами "Завтрак у Тиффани", "Голоса травы", "Хладнокровное убийство" и другими крупными произведениями. Однако сам писатель более всего любил создавать рассказы, о чем неоднократно говорил в интервью. Книга "Дороги, ведущие в Эдем" стала первым в России максимально полным собранием короткой прозы Трумена Капоте. В ней собраны как уже известные поклонникам рассказы в новом переводе, так и произведения, ни разу не публиковавшиеся на русском языке.

СПб.: Азбука-Аттикус

Хантер С. Томпсон, "Страх и отвращение предвыборной гонки 72"

Большая часть читателей, знакомая с именем Хантера С. Томпсона, при упоминании создателя уникального стиля гонзо-журналистики сразу вспоминает сумасшедшую книгу "Страх и отвращение в Лас-Вегасе". Еще чаще фамилия Томпсона ассоциируется с фильмом "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" – экранизацией бессмертного текста.

На этот раз перед глазами читателей роман-репортаж совершенно иного масштаба, но той же самой энергетики и стилистики. "Страх и отвращение предвыборной гонки 72" – это бескомпромиссный труд, описывающий предвыборные кампании кандидатов в президенты США. Те выборы не запомнились никому, кроме самих участников, так как были предсказуемы от "а" до "я".

М.: Альпина Нон-Фикшн