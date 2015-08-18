Новая книга: "Сто бед", Эмир Кустурица

Эмир Кустурица знаменит своими легендарными фильмами "Черная кошка, белый кот", "Аризонская мечта", "Жизнь как чудо", "Андеграунд", "Папа в командировке" и многими другими лентами. Широко известен он и как музыкант, гитарист группы No Smoking Orchestra, неоднократно выступавший в России. На этот раз Кустурица предстает перед российскими почитателями как автор рассказов, объединенных в сборник "Сто бед".

Шесть длинных рассказов Кустурицы – своеобразный портрет эпохи Тито и Югославии времен его правления. Как и в фильмах Кустурицы, здесь нет места прямой политической критике. В центре внимания – жители страны, обозначенной в фильме "Андеграунд", как та, "которой больше нет на карте". Его герои неизменно попадают то в глупые и смешные, то в трагичные и конфликтные ситуации. На фоне материнской болезни, отцовского пьянства, любви к девушкам и страха смерти персонажи Кустурицы взрослеют и набивают кулаки. Создается впечатление, что литература для автора, живущего попеременно то во Франции, то в США, то в Сербии, стала очередной формой ностальгической рефлексии. Сборник "Сто бед" – это очередной повод поразмышлять о судьбе Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины и, конечно же, бывшей родной Югославии.

Напомним, это уже не первый литературный опыт режиссера. В 2011 году Кустурица написал автобиографию "Где мое место в этой истории?" Книга была тепло принята и читателями, и критиками, как во Франции, так и в Сербии.

СПб.: Азбука-Аттикус