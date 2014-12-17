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17 декабря 2014, 15:47

Авторский вечер поэта Евгения Евтушенко в ЗИЛе состоится

литература Евгений Евтушенко Поэты Культурный центр ЗИЛ смотреть онлайн на m24.ru творческий вечер

Евгений Евтушенко. Фото: M24.ru

Авторский вечер Евгения Евтушенко в Культурном центре ЗИЛ отменять не будут. Мероприятие состоится 6 января, сообщили M24.ru организаторы.

Ранее говорилось о возможности отмены выступления в связи с госпитализацией поэта.

В рамках творческого вечера Евтушенко представит книгу "Все поэмы" и прочтет свои новые произведения. Также поэт расскажет о своем преподавании в американском университете и ответит на вопросы собравшихся.

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Ведущий вечера – издатель и составитель книг Евгения Евтушенко – поэт и писатель Валерий Краснопольский.

Начало мероприятия в 18.00. Регистрация здесь. Вход свободный.

Добавим, что накануне спецборт с Евгением Евтушенко прибыл в Москву из Ростова-на-Дону. Поэта доставят на лечение в НИИ нейрохирургии имени Бурденко.

По словам источника в НИИ, 81-летнего Евтушенко госпитализируют с ушибами головы. Предположительно, поэт упал в ванной гостиничного номера в Ростове-на-Дону и ушиб голову. Ранее сообщалось, что причиной госпитализации стала острая сердечная недостаточность, однако версия не подтвердилась.

Сюжет: Бесплатная Москва

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