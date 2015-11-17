Вид на жительство: пять столичных домов, где поселились литературные герои

Фото: cult.mos.ru

Сюжеты повестей и романов так или иначе вымышлены, а вот города, улицы и здания, как правило, настоящие. Авторы не упускают случая сделать местом действия дом, где им самим довелось пережить драму или радостное событие.

Дом из "Записок на манжетах"

Сретенский бульвар, 6/1

Два корпуса, построенные в 1899 –1902 годах для страхового общества "Россия", проектировались по последнему слову техники того времени: в подвале были установлены собственная электростанция, отопительные котлы, насосы, аппараты для вентиляции воздуха, которые не только подавали в помещения свежий воздух, но также фильтровали и увлажняли его. Водопровод брал воду из расположенной под зданием артезианской скважины. Дом был оснащен редкими в то время электрическими лифтами. После революции все это благолепие пришло в упадок: в здании разместились советские конторы, и вскоре лифты остановились, а насосы, подававшие воду, вышли из строя и чинились от случая к случаю.

Среди учреждений, размещенных в доме, был Литературный отдел (Лито) и редакция газеты"Гудок", где некоторое время работал Михаил Булгаков. Он описал дом в "Записках на манжетах", где здание выступает одним из символов загадочного хаоса, охватившего сознание героя. "В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание... Та бумажка, которую я бережно вывез из горного царства, могла иметь касательство ко всем шестиэтажным зданиям, а вернее, не имела никакого касательства ни к одному из них. В 6-м подъезде – у сетчатой трубы мертвого лифта. Отдышался. Дверь. Две надписи. "Кв. 50". Другая загадочная: "Худо". Отдышаться".

Театр, где побывал Чацкий





улица Большая Никитская, 26/2

У этого дома долгая и непростая история: он был построен еще в XVIII веке и с тех пор неоднократно перестраивался. Некоторое время зданием владел Григорий Орлов, а затем его купил Петр Поздняков, заядлый театрал, основавший в этих стенах собственный театр, где играли крепостные актеры и актрисы. Любопытно, что первым режиссером театра стал петербургский комический актер Сила Сандунов – впоследствии основатель и собственник знаменитых Сандуновских бань. Для москвичей это был театр номер один: дворянские семьи ездили сюда ежемесячно на спектакли и балы. Правда, грибоедовский персонаж о представлениях поздняковского театра отозвался самым ехиднейшим образом (впрочем, как легко заметить, суждения Чацкого о любых других предметах – вполне в том же духе):

Дом зеленью раскрашен в виде рощи,

Сам толст, его артисты тощи.

На бале, помните, открыли мы вдвоем

За ширмами, в одной из комнат посекретней,

Был спрятан человек и щелкал соловьем,

Певец зимой погоды летней.

Когда Москва была захвачена французами, непрошеные гости устроили здесь свой собственный, "наполеоновский" театр: на сцене давала спектакли французская труппа Бюрсей. Один из спектаклей посетил сам Бонапарт. После того как здание в 1822 году приобрел князь Николай Юсупов, былая популярность театра канула в лету.

Здание, где преподавал герой "Скучной истории"

улица Рождественка, 11

"В без четверти десять нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию", – думает профессор Николай Степанович, который преподает в клиниках медицинского факультета Московского университета. Сам Чехов проходил тут практику – и описал в повести "Скучная история" собственные впечатления об университете: "А вот мрачные, давно не ремонтированные университетские ворота; скучающий дворник в тулупе, метла, кучи снега… На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки – в самом деле храм, такие ворота не могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света, унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из первых мест на ряду причин предрасполагающих". В настоящее время в здании располагается Архитектурный институт.

Илья Носырев