Объявлен шорт-лист литературной премии "Дебют"

Фото: pokolenie-debut.ru

Жюри независимой литературной премии "Дебют" объявило шорт-лист претендентов на награду, сообщает пресс-служба премии.

В номинации "Крупная проза" за победу борются Максим Матковский из Киева с романом "Попугай в медвежьей берлоге", Георгий Панкратов из Петербурга с повестью "Лунный кот" и Павел Токаренко из Хайфы (Израиль) с романом "Гвоздь".

Номинантами в "Малой прозе" стали Наталья Ключарева из Ярославля, Елена Трифонова из Петербурга и Моше Шанин из Северодвинска.

В категории "Поэзия" между собой соревнуются Анастасия Афанасьева из Харькова с книгой стихов "Отпечатки", Владимир Навроцкий из Пензы с циклом стихотворений "Из книги" и москвичка Анна Цветкова с циклом стихотворений "Кофе Сигареты Яблоки Любовь".

В номинации "Драматургия" - Ирина Васьковская из Екатеринбурга с пьесой "Галатея Собакина", москвич Олжас Жанайдаров с драмой "Магазин" и Игорь Игнатов из Саратова с пьесой "Блаженны".

А за награду в категории "Эссеистика" борются Константин Комаров из Екатеринбурга с подборкой рецензий и статей "Быть при тексте", казанец Алексей Саломатин с подборкой рецензий и статей "Критический минимум" и Арслан Хасавов из села Брагуны Гудермесского района Чеченской со своим сборником эссе "Отвоевывать пространство".

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 11 декабря. В жюри премии в этом году вошли Павел Басинский, Юрий Буйда, Александр Кабанов, Владимир Новиков и Ярослава Пулинович. Победители в каждой из пяти номинаций получат по миллиону рублей.

Напомним, литературная премия "Дебют" была основана Гуманитарным фондом Андрея Скоча «Поколение» в 2000 году. В 2014 году премия будет вручаться в пятнадцатый раз. На победу могут претендовать авторы не старше 35 лет. До 2011 года максимальный возраст номинантов достигал 25 лет.