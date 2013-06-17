Олег Табаков представит автобиографию "Моя настоящая жизнь"

Олег Табаков. Фото: ИТАР-ТАСС

Народный артист России Олег Табаков 20 июня презентует автобиографию "Моя настоящая жизнь" в книжном магазине "Библио-Глобус".

В ходе вечера актер, режиссер, руководитель "Табакерки" и МХТ им. Чехова расскажет некоторые моменты из книги, ответит на вопросы и подпишет экземпляры для всех желающих.

Рассказ в книге ведется от первого лица. Читатель узнает о жизни актера, начиная с его детства в Саратове, о переезде в Москву и поступлении в Школу-студию МХАТ, о театре "Современник", рождении "Табакерки", 12 годах в качестве главы МХТ им. Чехова, и, конечно же, о кино.

Повествование полно увлекательных подробностей о жизни актерской братии изнутри и иронии. Встреча с Олегом Табаковым пройдет на 1-м этаже магазина, в зале презентаций. Начало - в 18.30.