Женатые на Натальях Александры смогут посетить квартиру Пушкина бесплатно

Фото: ТАСС/Николай Малышев

18 февраля супружеские пары – женатые на Натальях Александры и замужние за Александрами Натальи – смогут бесплатно посетить музей-квартиру Пушкина. Именно в этот день 185 лет назад поэт женился на Наталье Гончаровой.

Для семейных пар приготовлена специальная программа – они прогуляются по мемориальным комнатам и сделают фото на память – там, где жила чета Пушкиных. Здесь же гостям вручат сувениры. Акция будет действовать с 12:00 до 20:30. Как сказано на официальном сайте музея, услуга оказывается при предъявлении документа, подтверждающего право на ее получение.

Добавим, что сегодня музей хранит немало подлинных вещей, которые принадлежали Пушкину и его супруге – письменный стол, вольтеровское кресло, трости, чернильница, портрет Гончаровой, выполненный в 1832 году художником А.П. Брюлловым, флакончик для духов, кошельки и многое другое.

Алексей Федоров – о том, можно ли было спасти Пушкина