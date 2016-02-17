"Дон Кихот" Сервантеса станет Вавилонской башней

Фото: wikipedia.org
Профессора и выпускники Мадридского университета Комплутенсе займутся переизданием романа "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" Мигеля де Сервантеса. Это издание станет многоязычной версией знаменитого произведения.
Каждая глава и предисловие будут переведены на 150 разных языков. В самом университете, как сообщает ТАСС, охарактеризовали эту идею как "один из самых инновационных проектов".
Работа будет завершена к ноябрю 2016 года. Переиздание романа приурочат к 400-летию со дня смерти классика испанской литературы.
По словам известного российского полиглота и синхронного переводчика Дмитрия Петрова, это достойная идея и образец оригинального способа выразить уважение одному из известнейших мировых авторов: "Роман о Доне Кихоте считается классическим для всех стран и народов. Переиздание будет обладать скорее библиографической ценностью, потому что каждый сможет читать только на тех языках, которыми он владеет. Считаю, книга будет интересна достаточно широкому кругу образованной публики".
Писатель скончался в 1616 году в Мадриде в возрасте 68 лет.