16 декабря 2015, 16:52

Культура

Джоан Роулинг выдвинули на специальный приз "Большой книги-2016"

Фото: facebook.com/JKRowling

Британская писательница Джоан Роулинг, получившая известность благодаря книгам о Гарри Поттере, выдвинута на соискание спецприза Национальной литературной премии "Большая книга-2016" – "за выдающийся вклад в дело приобщения подрастающего поколения к чтению". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева.

По словам Григорьева, если за Роулинг проголосуют все, то ее пригласят в Россию.

Специальный приз "Большой книги" – это статуэтка и диплом. В 2015 году он был вручен Библиотеке классической литературы ВГТРК за картины по классическим произведениям.

Национальная литературная премия "Большая книга" была учреждена 14 ноября 2005 года. Она является второй по величине литературной наградой в мире по размеру призового фонда – после Нобелевской премии по литературе.

Джоан Роулинг – автор серии романов о Гарри Поттере. Книги получили несколько наград и были проданы в количестве более 400 миллионов экземпляров.

литература премия Джоан Роулинг Большая книга Гарри Поттер

