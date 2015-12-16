Джоан Роулинг выдвинули на специальный приз "Большой книги-2016"

Фото: facebook.com/JKRowling

Британская писательница Джоан Роулинг, получившая известность благодаря книгам о Гарри Поттере, выдвинута на соискание спецприза Национальной литературной премии "Большая книга-2016" – "за выдающийся вклад в дело приобщения подрастающего поколения к чтению". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева.

По словам Григорьева, если за Роулинг проголосуют все, то ее пригласят в Россию.

Специальный приз "Большой книги" – это статуэтка и диплом. В 2015 году он был вручен Библиотеке классической литературы ВГТРК за картины по классическим произведениям.