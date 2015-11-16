Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября 2015, 20:14

Культура

Живые поэты: Ник Веденяпин

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Санкт-Петербург
  • Возраст: 18 лет
  • Любимые поэты: Борис Пастернак, Иосиф Бродский, Егор Сергеев

    • Ursa Maior

    Он стоит у окна. Он смотрит на тонущий в рассвете город.
    Она глядит в потолок. Воздух сжат, холоден, вспорот.

    Он говорит: "Я устал. Не могу. Я падаю с ног,
    куда мне теперь? Как мне теперь тащить эту тяжесть заплечную?
    Когда теперь над головой заплещется Млечный?

    Кто мне теперь свет?" Она говорит: "Бог".

    Он садится к ней, жмурясь от полуденного солнца,

    она выжимает из себя улыбку изможденного марафонца,

    которому осталась сотня метров, последний круг.

    Над их головами остается все меньше неба и
    настолько растерзанными даже снятые с крестов не были,

    но они не разжимают рук.

    И весь мир сходится в точке касания их ладоней,

    становясь хоть на секунду ярче, живей, просторней,
    хоть на секунду переплетенные пальцы перевешивают страх,

    и тот пятится, забивается в угол, теряет значимость и значение.
    Будто ось неспособного разделить их сечения
    горизонт, замирающий крошечным бликом в глазах.

    Закат. Стрелки часов медленно стынут.
    И мать шепчет на последнем дыхании сыну,

    его шею руками надрывно обвив:

    "Нет ада, нет рая, нет слова "черное", нет слова "белое".

    Этот шар до сих пор одно целое
    только из-за центробежной силы любви".

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты

    Главное

    АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

    OK
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика