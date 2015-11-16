Живые поэты: Ник Веденяпин

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Санкт-Петербург Возраст: 18 лет Любимые поэты: Борис Пастернак, Иосиф Бродский, Егор Сергеев

Ursa Maior

Он стоит у окна. Он смотрит на тонущий в рассвете город.

Она глядит в потолок. Воздух сжат, холоден, вспорот.



Он говорит: "Я устал. Не могу. Я падаю с ног,

куда мне теперь? Как мне теперь тащить эту тяжесть заплечную?

Когда теперь над головой заплещется Млечный?



Кто мне теперь свет?" Она говорит: "Бог".

Он садится к ней, жмурясь от полуденного солнца,



она выжимает из себя улыбку изможденного марафонца,



которому осталась сотня метров, последний круг.



Над их головами остается все меньше неба и

настолько растерзанными даже снятые с крестов не были,



но они не разжимают рук.

И весь мир сходится в точке касания их ладоней,



становясь хоть на секунду ярче, живей, просторней,

хоть на секунду переплетенные пальцы перевешивают страх,



и тот пятится, забивается в угол, теряет значимость и значение.

Будто ось неспособного разделить их сечения

горизонт, замирающий крошечным бликом в глазах.

Закат. Стрелки часов медленно стынут.

И мать шепчет на последнем дыхании сыну,



его шею руками надрывно обвив:



"Нет ада, нет рая, нет слова "черное", нет слова "белое".



Этот шар до сих пор одно целое

только из-за центробежной силы любви".

Авторские орфография и пунктуация сохранены