Литературная премия "Дебют": как рождаются известные писатели

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Независимая литературная премия "Дебют" огласила длинный список номинантов 2015 года. Сетевое издание m24.ru решило вспомнить историю конкурса молодых писателей и узнать об их дальнейшей судьбе.

В литературных и филологических кругах к премии "Дебют" отношение спорное и скептическое. Некоторые профессионалы уверены, что лауреаты премии молодых писателей не добиваются ничего выше, другие считают ее единственным авторитетным конкурсом для начинающих литераторов.

Первый сезон "Дебюта" прошел в 2000 году. Жюри состояло из Бахыта Кенжеева, Вячеслава Курицына и Ольги Славниковой, а председателем стал Дмитрий Липскеров. В тот год организаторы ограничились пятью номинациями – крупная проза, малая проза, малая и большая поэтические формы, а также драматургия.

Пожалуй, единственным известным на сегодняшний день лауреатом премии "Дебют-2000" стал поэт Данила Давыдов. Правда 15 лет назад он прославился за счет короткой прозы – члены жюри по достоинству оценили книгу рассказов "Опыты бессердечия". Кроме Давыдова премии получили дуэт Сергея Сакина и Павла Тетерского за повесть "Больше Бена" в номинации "Большая проза", Екатерина Боярских за поэму "Эхо женщин", Кирилл Решетников за цикл стихотворений и Василий Сигарев за пьесу "Пластилин".

Данила Давыдов, писатель, поэт, критик, лауреат 2000 года:

Фото: facebook.com/danila.davydov

"Дебют", воспринятый изначально как очередной псевдопроект, держится шестнадцатый год, и никуда деваться не собирается. С очевидностью, значительная часть интересных сочинителей младших поколений (о них уже надо говорить во множественном числе) так или иначе участвовала в этом начинании. Можно спорить о конкретных фигурах лауреатов, но то пространство, которое задано, например, длинным списком – самоочевидно. В том смысле "Дебют" остается очень живым организмом".

На следующий год премия также ограничилась пятью номинациями, но заменила одну из поэтических категорий на "Юмор в литературе". Кроме того она подарила читателям двух прозаиков, чьи имена не потеряли актуальности и по сей день. Так, в номинации "Крупная проза" победил тогда еще никому неизвестный автор "Птичьего гриппа" и "Битвы за дух свободы", дважды финалист премии "Национальный бестселлер" Сергей Шаргунов. Писатель был отмечен за повесть "Малыш наказан". Вторым известным писателем стал Денис Осокин, автор экранизированной повести "Овсянки" и книги "Небесные жены луговых мари". Жюри, председателем которого стал Михаил Веллер, наградило Осокина в номинации "Малая проза" за цикл рассказов "Ангелы и революция".

Юлия Идлис, сценарист, лауреат 2004 года в номинации "Эссеистика":

Фото: facebook.com/julia.idlis

"Может ли премия повлиять на судьбу молодого писателя, не так важно. В конце концов, на судьбу молодого писателя влияет множество самых разных факторов – от личной жизни до людей и работы, которые встречаются ему на пути. А вот для самой премии как института рефлексии о современной литературной ситуации крайне важно, кого она выбирает в качестве лауреатов. И в этом отношении "Дебют", мне кажется, отлично справляется: ее лауреаты в дальнейшем, как правило, достигают больших успехов".

Данил Файзов, координатор проекта "Культурная инициатива", поэт:

Фото: facebook.com/stremglav

"Премия "Дебют", безусловно, одно из самых значимых явлений в нашей современной литературе. Есть множество примеров от Дениса Осокина до Анастасии Афанаьевой, от Данилы Давыдова до Алексея Порвина, когда эта премия поддержала начинающего литератора, и в первую очередь – не финансово. И когда мы сегодня смотрим на премиальные списки премий "для взрослых", мы регулярно видим там вчерашних дебютантов".

2003 год запомнился тем, что в номинации "Поэзии" победила Марианна Гейде, автор сборников "Время опыления вещей", "Слизни Гарроты", а также прозаических работ.

В 2004 году премия за подборку рассказов досталась писателю Олегу Зоберну, получившему популярность за счет издательской деятельности – его редакторская серия "Уроки русского" выходила в издательстве "Колибри", затем в "Новом литературном обозрении", а сейчас стала самостоятельным издательством. Именно Зоберн открыл широкой читательской аудитории таких писателей, как Дмитрий Данилов, Александр Гаврилов и многих других.

Кроме того, известный писатель Александр Снегирев, автор "Моей малышки", "Тщеславия" и "Как мы бомбили Америку", был отмечен конкурсным жюри "Дебюта" в 2005 году за подборку рассказов. А в 2009 году за повесть "Салам тебе, Долгат" была награждена Алиса Ганиева, в 2015 году выпустившая не менее успешную работу "Жених и невеста".

Фото: facebook.com/alisa.ganieva.1

Алиса Ганиева, писатель, критик, лауреат 2009 года в номинации "Крупная проза":

"Вопрос о том, может ли премия "Дебют" повлиять на судьбу молодого писателя, далеко не гипотетический. Не только может, но и влияет. По крайней мере, на мою точно. Шесть лет назад эта премия открыла меня в новом качестве – качестве прозаика, автора художественных текстов. Сейчас я читаю тексты номинантов "Дебюта" уже в роли члена жюри: переход из дебютантов в бывалые произошел стремительно. Кого-то премия может сломать, кого-то разоблачить, а кому-то – открыть большую и трудную дорогу роста и признания".

На сегодняшний день, литературная премия "Дебют" остается единственной в России премией, поддерживающей начинающих авторов. В разное время лауреатами премии становились такие писатели, как Сергей Красильников, Эдуард Лукоянов, Дмитрий Колодан и многие другие. В 2014 году премию в области романистики разделили Максим Матковский за "Попугая в медвежьей берлоге" и Павел Токаренко за роман "Гвоздь". Приз в поэтической номинации получила Анастасия Астафьева, за малую прозу был награжден Михаил Шанин, за эссеистику Арслан Хасавов, а Ирину Васьковскую отметили за пьесу "Галатея Собакина".