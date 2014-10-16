В сентябре популярными авторами в библиотеках стали Пелевин и Рубина

Фото: ТАСС/Астапкович Владимир

Московский библиотечный центр составил рейтинг популярных книг у читателей, из которого следует, что в сентябре москвичи всего брали почитать произведения Виктора Пелевина и Дины Рубиной, сообщает Агентство "Москва".

"Самым востребованным автором стал Пелевин. Это связано с выходом его нового романа "Любовь к трем цукербринам", который появился в библиотеках одновременно с началом продаж в книжных магазинах. Эта новая практика московских библиотек была с энтузиазмом встречена читателями. Большой популярностью пользуются книги Рубиной, особенно ее трилогия "Русская канарейка". Часто спрашивают "Хроники Раздолбая. Похороните меня за плинтусом - 2" Павла Санаева и книги Габриэля Гарсии Маркеса", - отметили в библиотечном центре.

В ходе составления рейтинга также выяснили, что детям больше всего нравятся книги Олега Роя и Татьяны Крюковой. Кроме того, школьники активно берут читать произведения Лермонтова, Толстого и Достоевского.

Рейтинг составлен на основе данных о читательских предпочтениях крупнейших библиотек всех округов Москвы, которые предоставили информацию по наиболее востребованным в сентябре произведениям художественной литературы, книгам для детей, научно-популярной литературе и периодике.

Ранее M24.ru сообщало, что в России появился первый музей электронной книги. Среди экспонатов музея электронной книги - глиняные таблички и металлические футляры для свитков "флешки древности", как их называют организаторы, а также редкие книги и музыкальные шкатулки, перфолента, поисковая картотека на спицах, ферритовые диски, Zip-дискеты, CD-ROM, DVD-ROM, флешки, картридеры и многое другое.

Кроме того, гости музея могут увидеть первые компьютеры и электронные игры. Впервые в музейной, библиотечной и научной практике предпринята попытка отразить историю книги в "бесконечности", непрерывности развития - не только ретроспективно, но с анализом современных актуальных тенденций (внедрение электроники в сферу чтения), с проекцией в будущее: от свитков и рукописных книг до новейших электронных букридеров и планшетных компьютеров.