Рекомендовано к прочтению: альтернативная история и справочник для писателя

Жутковатый рассказ о человеке перед лицом опасности, немного альтернативной истории и пособие для писателей, необходимое каждому. Обозреватель m24.ru Клариса Пульсон рекомендует к прочтению.

Андрей Геласимов. "Холод"

Модный столичный режиссер Филиппов - самый настоящий поганец. Хам, наглец и придурок, что отчасти списывается на тяжкое похмелье, в котором он пребывает почти треть книги. В этом состоянии он летит в родной северный город, куда необычайно рано пришли лютые морозы. Повод безобразно надраться связан с тем, что в городе живет друг, благодаря которому случились почти все творческие подвиги героя. Он вроде бы и сам не полная бездарь, но без друга бы точно не прокатило. Но теперь Филиппову предложили контракт в Париже, но без друга, и надо другу это как-то объяснить. Упоминание про морозы — первый звоночек. Добряк Филиппов пристает к землякам с вопросом, что случится, если местная ТЭЦ вдруг даст дуба. Ответ очевиден: тогда даст дуба и весь город. Только режиссера волнует не результат, а процесс. Он задумал ставить спектакль по "Чуме" Камю и хочет вникнуть в механику постепенного озверения и умирания. Бойся, грешный человек, своих желаний! Даже не очень продвинутый читатель уже понял намеки. На ГЭС случится авария, постепенно трезвея на холоде, запойный герой цинично проявит некоторые душевные качества и даже кой-кого спасет. Могло получиться сильно и страшно. На деле — живенько, предсказуемо, хоть сериал снимай.

"- Уберите бутылку.

- Я не могу. Для меня пьянство — последняя форма искренности других давно не осталось."

Эрик-Эмманюэль Шмитт. "Другая судьба"

История сослагательного наклонения не знает. Зато писатель, особенно с философским складом ума и таланта, имеет полное право совершать всевозможные гипотетические эксперименты. Шмитт взялся за самый рискованный. Будущий фюрер имел намерение стать художником — это исторический факт. Знаменитый французский писатель делает этот факт точкой невозврата судеб двух персонажей. Одного зовут Адольф Г. 8 августа 1908 года его приняли Венскую академию художеств. Второму — Адольфу Гитлеру — там же тогда же в приеме отказали. Один стал мужем, отцом и художником, пусть невеликим. И никогда не интересовался политикой. Второй — известно кем стал. По сути, роман о роли творчества, секса и возможности реализации личности в истории. Во втором, "мягком" варианте Шмитт нафантазировал ХХ век без Второй мировой, где США хоть и большая, но вполне заштатная страна, Германия процветает, а СССР развалился в 1960-х...

Самый спорный роман весны. Дразнит. Раздражает. Удивляет. Провоцирует. На что, несомненно, автор и рассчитывал.

"21 июня 1970 года в пятнадцать часов двадцать девять минут первым человеком, ступившим на Луну, стал немец. Астронавт Курт Макарт вышел из ракеты "Зигфрид", чтобы прогуляться среди кратеров. Все телеканалы мира транслировали эти исторические кадры. Они показывали, как далеко вперед шагнуло человечество в двадцатом веке, и подтверждали мощь Германии — самой богатой страны мира. Германия одержала новую победу, на сей раз мирную, ни в чем не ущемлявшую другие страны".

Кристофер Воглер. "Путешествие писателя: мифологические структуры в литературе и кино"

Редчайший случай, когда учебник, точнее, практическое пособие стало мировым бестселлером. Конечно, он написан в первую очередь для тех, кто профессионально занимается литературой, пишет романы или сценарии. Автор и сам известный сценарист, чего стоит хотя бы его участие в создании "Короля Льва" и "Бойцовского клуба". Практик супер-класса оказался отличным наставником. Лабиринт на обложке — образ не случайный. "Путешествие писателя" - странствие по сказкам, мифам, которые лежат в основе любого удачного сюжета. В них есть четкие правила, напрямую связанные с особенностями восприятия, а значит, и с ожиданиями публики. Все разложено по полочкам: как должна строиться завязка, как развиваться интрига, с чем должны сталкиваться герои, чтобы удержать внимание читателя или зрителя. И это имеет отношение не только к бизнесу, но и к самой настоящей психологии. Какое все имеет отношение к тем, кто только читает книги и смотрит фильмы? Наша жизнь - цепь эпизодов, которая становится сюжетом, законы те же самые, что подробно разобраны в книге. А какой она в итоге получится — зависит от нас.

"Злодеев ждет расплата за их черные дела, и никто из них не должен выйти сухим из воды. Публика этого не простит. Каждый должен получить по заслугам, и наказание несет функцию идеальной справедливости. Иными словами, смерть или наказание злодея должны соответствовать его грехам. Герои тоже получают то, чего заслуживают. Во многих фильмах герой вознаграждается сверх всякой меры. Награда должна быть сопоставимой с жертвой, на которую пошел герой. Нельзя получить бессмертие "за красивые глаза". Точно так же, если герой не усвоил преподанного ему урока, то на стадии возвращения он понесет заслуженную кару. Разумеется, если вы хотите донести до зрителя мысль, что жизнь не справедлива, а подлинное правосудие — редкость, это тоже можно успешно показать на этапе раздачи наград и наказаний в финале произведения".