Роман "Хроники Раздолбая" Павла Санаева поступит в продажу в июне

Павел Санаев. Фото: ИТАР-ТАСС

В июне этого года в книжные магазины поступит новый роман актера, сценариста и писателя Павла Санаева. Книга под названием "Хроники Раздолбая" является продолжением известного произведения автора "Похороните меня за плинтусом", в котором литератор рассказывает историю противостояния восьмилетнего мальчика и его деспотичной бабушки.

"Хроники" – это захватывающее, легкое и веселое путешествие в жизнь тинейджера, который взрослеет на рубеже 80-90-х.

"Развлечения и шутки, забавные приключения и уморительные проказы советского "недоросля" никого не оставят равнодушными. В то же время это глубокий роман о взрослении, о личном выборе, о месте будущего "взрослого" в этом мире, о смысле жизни и, конечно же, о любви ", - сообщили в издательстве АСТ.

Добавим, что бестселлер "Похороните меня за плинтусом", который впервые был опубликован в 1996 году в журнале "Октябрь", многие тут же окрестили автобиографичным, проводя параллель между главным героем и автором. Дело в том, что маленький Павел действительно в свое время находился на воспитании у бабушки, пока его мать налаживала личную жизнь с Роланом Быковым.

В качестве самостоятельного издания повесть увидела свет в 2003 году. Трогательная история имела у читателей невероятный успех. В 2009-м режиссер Сергей Снежкин экранизировал произведение, а тремя годами позже на основе "Похороните меня за плинтусом" в театре "У Никитских ворот" поставили одноименный спектакль.