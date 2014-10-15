"Москва, Москва! Люблю тебя как сын": прогулки с Лермонтовым по Первопрестольной

Михаил Лермонтов в ментике лейб-гвардии Гусарского полка. Картина Петра Заболотского (1837 год). Фото: wikipedia.org

Ровно 200 лет назад в доме напротив Красных Ворот в Москве родился Михаил Лермонтов. О лермонтовских местах столицы читайте в материале M24.ru.

Дома, где родился поэт, не сохранилось, он был снесен в 1928 году. Позднее на этом месте по адресу Садовая-Спасская улица, 21 была построена одна из сталинских высоток. О том, что здесь появился на свет автор "Героя нашего времени", напоминает гранитная мемориальная доска с лаконичной надписью.

В 1965 году в сквере напротив небоскреба поставили памятник Лермонтову, а сама площадь и станция метро в советское время носили его имя.

Крестили Лермонтова через восемь дней после рождения в расположенной поблизости церкви Трех Святителей у Красных Ворот. Большой каменный храм был построен здесь в 1699 году на средства подьячего Большого казенного приказа (то есть, говоря сегодняшним языком, чиновника Министерства финансов) Ивана Венюкова. Крестной матерью поэта стала бабушка – Елизавета Алексеевна Арсеньева.

О крещении поэта была сделана запись в метрической книге: "Молитвовал протоиерей Николай Петров с дьячком Яковом Федоровым, крещен того же октября 11-го дня, восприемником был господин коллежский асессор Фома Васильевич Хотяинцев восприемницею была вдовствующая госпожа гвардии поручица Елизавета Алексеевна Арсеньева, оное крещение исправляли протоиерей Николай Петров, дьякон Петр Федоров, дьячок Яков Федоров, пономарь Алексей Никифоров".

К сожалению, церковь Трех Святителей тоже не сохранилась. Она была снесена в мае 1928 года для "улучшения автомобильного движения". На ее месте разбили маленький сквер.

Из Москвы и обратно

Вскоре после рождения мальчика увезли в бабушкино имение Тарханы под Пензой. В Москву Лермонтов вернулся только спустя 14 лет, чтобы поступить в пансион при Московском университете.

Юный поэт поселился в доме номер 2 по Малой Молчановке Этот дом бабушка Лермонтова арендовала летом 1829 года у купчихи Ф.И. Черновой. Деревянный одноэтажный особняк с мезонином в стиле ампир был построен после пожара 1812 года. Лермонтов жил здесь до 1832 года, до своего отъезда в Петербург. В советское время особняк отдали под коммунальные квартиры. Это единственный сохранившийся дом в Москве, где жил поэт. В 1981 году здесь открылся музей Лермонтова.

Дом-музей Лермонтова на Малой Молчановке. Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Университетский пансион, куда поступил Лермонтов, располагался на углу Тверской и Газетного переулка. Сейчас на этом месте расположен центральный телеграф.

Воспитанников пансиона учили физике, математике, естественным наукам, географии, военному делу, богословию, музыке, танцам, рисованию, ораторскому искусству, юридическим наукам, истории и словесности. Особенно поощрялось самостоятельное литературное творчество. В пансионе выпускались рукописные журналы и альманахи: "Арион", "Маяк", "Пчелка" и "Улей".

Сохранилась "Ведомость о поведении и успехах Университетского благородного пансиона воспитанника 4-го класса М.Ю. Лермонтова". По всем предметам, за исключением закона божьего и латинского языка, был проставлен высший бал – 4, а прилежание и поведение отмечены оценкой "весьма похвально".

Однако Лермонтову не суждено было окончить пансиона. В 1830 году учебное заведение посетил император Николай I. Ему не понравилась здешняя слишком свободолюбивая атмосфера, и он повелел преобразовать пансион в гимназию (где в то время применялись телесные наказания).

Вскоре после этого поэт подал прошение об увольнении из пансиона.

Столичные друзья

Стоит отметить, что в годы учебы Лермонтов завязал дружбу с семейством Лопухиных. Они жили неподалеку в усадьбе на углу Большой Молчановки и Серебряного переулка, этот дом был снесен в 1964 году. У Александра Николаевича и Екатерины Петровны Лопухиных было четверо детей: три дочери Елизавета, Мария и Варвара и сын Алексей.

Близким другом Лермонтова стала Мария Александровна Лопухина. Позднее, переселившись в Петербург, он писал ей: "...Москва - моя родина и всегда ею останется. Там я родился, там много страдал и там же был слишком счастлив!".

В ноябре 1831 года Лермонтов познакомился с приехавшей в Москву из деревни младшей дочерью Лопухиных – 16-летней Варварой, в которую тут же влюбился без памяти. Варенька Лопухина отвечала Лермонтову взаимностью, но по настоянию родных в 1835 году вышла замуж за Н. Ф. Бахметева, бывшего намного старше ее.

После ухода из пансиона Лермонтов поступил в Московский университет, который располагался в доме номер 9 по Моховой улице (сейчас там журфак МГУ).

Здание Московского университета на Моховой, где учился Лермонтов. Фото: ТАСС/Олег Прасолов

Поэт слушал курс на нравственно-­политическом отделении университета, но посещал и лекции на словесном отделении.

В поэме "Сашка" есть такие строки, посвященные университету:

Святое место! Помню я, как сон,

Твои кафедры, залы, коридоры,

Твоих сынов заносчивые споры:

О боге, о вселенной и о том,

Как пить: ром с чаем или голый ром;

Их гордый вид пред гордыми властями,

Их сюртуки, висящие клочками.

Тем не менее, не проучившись и двух лет после ссоры с одним из профессоров Лермонтов был вынужден покинуть университет.

Недалеко от Моховой, 9 сохранилось еще одно здание, связанное с Лермонтовым. На Большой Дмитровке, в доме 1/6 располагалось Дворянское благородное собрание. Здесь Лермонтов бывал на маскараде во время зимних каникул 1830 года. По воспоминаниям друга поэта Акима Шан-Гирея, "он явился в костюме астролога, с огромной книгой судеб под мышкой". В марте того же года поэт побывал в зале Благородного собрания на концерте всемирно известного пианиста Джона Филда, которого позднее упомянул в романе "Вадим".

После ухода из университета Лермонтов переехал в Санкт-Петербург и был зачислен в юнкерскую школу. Однако именно здесь, в Северной столице, он создал одно из самых ярких описаний Первопрестольной - "Панораму Москвы". Примечательно, что этот текст был создан по заданию преподавателя юнкерской школы, чтобы научить будущих офицеров умению описывать местность.

"Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! У нее есть своя душа, своя жизнь..."

Последние визиты

После окончания юнкерской школы Лермонтов бывал в Москве лишь наездами. Например, 9 мая 1840 года остановившись в Москве по пути во вторую ссылку на Кавказ, он побывал в усадьбе писателя Михаила Погодина, так называемой Погодинской избе. Этот деревянный дом сохранился по адресу Погодинская улица, дом 12а. У Погодина в тот день был дан именинный обед в честь Николая Гоголя.

В те же майские дни 1840 года Лермонтов бывал в доме поэтессы Каролины Павловой на Рождественском бульваре, 14, где собирались московские интеллектуалы: Петр Чаадаев и Петр Вяземский, Александр Герцен, Афанасий Фет и многие другие. В альбом Каролине Павловой Лермонтов вписал стихотворение "Посреди небесных тел", помеченное 16 мая 1840 года. Позднее переселившись в Германию, Павлова много переводила поэта на немецкий язык.

В последний свой приезд в Москву в апреле 1841 года Лермонтов остановился у своего однополчанина по лейб-гвардии Гусарского полка Дмитрия Григорьевича Розена, служившего адъютантом при генерал-губернаторе. Розен жил в Петровском путевом дворце на окраине Москвы – Тверском тракте. Сейчас этот памятник архитектуры XVIII века расположен по адресу Ленинградский проспект, дом 40.

Отсюда поэт писал бабушке: "В Москве пробуду несколько дней, остановился у Розена... Я здесь был принят обществом по обыкновению очень хорошо – и мне довольно весело".

Григорий Медведев