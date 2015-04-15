Форма поиска по сайту

15 апреля 2015, 15:21

Культура

Эллендея Проффер Тисли представит в Москве книгу о Бродском

Фото: Marina Khrustaleva

С 19 по 27 апреля основатель легендарного агентства "Ардис" Эллендея Проффер Тисли проведет серию встреч со всеми желающими, а также прочитает лекции.

Кроме того, Эллендея представит российской аудитории свою книгу "Бродский среди нас". А после презентации все желающие смогут задать автору свои вопросы.

В этой книге Проффер вспоминает о своей дружбе с Иосифом Александровичем – с ним она познакомилась в 1969 году в Ленинграде. На русский язык книгу перевел Виктор Голышев, который хорошо знал поэта.

Встречи Эллендея проведет не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге.

Программа визита Эллендеи Проффер Тисли в Москве:

19 апреля, 18:00 – к выходу книги "Бродский среди нас", Чистопрудный бульвар, дом 23

20 апреля, 20:00 – открытая лекция "Свобода в эпоху несвободы", клуб "Fassbinder", улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 9, 1 этаж. Для записи на лекцию необходимо отправить письмо ан адрес info@colta с пометкой "Лекция Эллендеи Проффер Тисли".

21 апреля, 19:00 – встреча с Эллендеей Проффер Тисли, книжный магазин "Москва", улица Тверская, дом 8, строение 1.

22 апреля, 14:05 – лекция "Ардис и библиотека утерянной русской литературы", РГГУ, улица Чаянова, дом 10, здание 6, аудитория 273.

В 1971 году супруги Эллендея и Марк Профферы основали издательство "Ардис", специализировавшееся на русской словесности. Пара часто ездила в Советский Союз, чтобы привести оттуда тексты, которые по цензурным соображениям не могли выйти на родине. Книги выходили на русском и английском языках.

