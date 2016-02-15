m24.ru/Игорь Иванко

Московские библиотеки будут сдавать площади в аренду под кафе. Об этом m24.ru рассказал глава департамента культуры Александр Кибовский. Сейчас сотрудники библиотек сами могут организовать пункт общепита, и прибыль пойдет в бюджет учреждения.

"Вместе с департаментом имущества мы разрабатываем вопрос о предоставлении возможности сдавать в аренду площади библиотек для организации кафе. Ранее предлагалось поставить в библиотеках вендинговые аппараты, но мы это не поддерживаем", – рассказал руководитель депкульта. По словам Кибовского, пользователи системы "Активный гражданин" высказались за то, чтобы сделать в библиотеках кафе.

"Сейчас обсуждается возможность разрешить библиотекам предлагать площадь в аренду частным лицам. На данный момент платные услуги могут оказывать только сотрудники библиотеки, прибыль в этом случае получает учреждение. В случае с кафе деньги будет получать оператор, – пояснил Кибовский. – Но если сейчас выставить рыночную цену аренды, то бизнесу будет это невыгодно, так как ему предстоит много вложений на начальном этапе. Еще не сформировалась культура посещения, как за рубежом. Нужно время, чтобы москвичи "раскачались" и привыкли к тому, что можно прийти и выпить чашечку хорошего кофе, листая книгу Тургенева".



В начале февраля с помощью краудсорсинг-проекта "Моя библиотека" и "Активного гражданина" прошли опросы, по итогам которых было решено разработать "дорожную карту" развития библиотек. Было высказано более пяти тысяч предложений. Проекты, которые поддержали москвичи, будут запущены в ближайшее время, пообещал замдиректора Московского городского библиотечного центра Владимир Владимиров.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров считает "хорошей и цивилизованной" идею обустроить кафе в библиотеках. "Эта идея в Москве давно обсуждается. Сегодня часто стали появляться кафе с книжными полками, чтобы посетители могли почитать за обедом. Но это "обратная история". В любом случае, стоит ориентироваться на студентов, на молодежь и выбирать предприятия быстрого обслуживания", – сказал Бухаров.

Логично обустроить небольшое кафе с простой едой, отмечает эксперт. Для масштабного пункта питания необходимо устанавливать систему вентиляции, раздельную канализацию, не пересекающиеся с посетителями входы в помещение, проводить дополнительно электричество. По мнению Бухарова, до сих пор существует тенденция располагать самые интересные заведения в центре города, но стоит развивать и спальные районы, где есть общественные библиотеки и мало предприятий общественного питания.

"В случае с библиотеками нужно решить, какая стоит задача: привлечь людей в читальный зал, чтобы повысить уровень культуры? Или просто заработать дополнительные деньги? В первом случае кафе должно быть недорогое, во втором – нужно внимательно изучить финансовые возможности посетителей и пожелания арендаторов", – уверен Бухаров.

Директор Библиотеки киноискусства Екатерина Хохлова с одобрением прокомментировала проект интеграции кафе в библиотеки. "У нас, например, нет для кафе никакой возможности. Для этого ведь нужны особые условия: необходимо перестраивать все помещение, а мы также находимся в жилом доме. Но это хорошая идея. К примеру, студенты приходят в библиотеку на целый день. Точка питания для тех, кто приходит в библиотеку – это замечательно", – сказала Хохлова.

Урбанист, автор блога "Город для людей" Аркадий Гершман напомнил, что в университетских библиотеках на Западе всегда есть кафе, где можно перекусить. "Сегодня возможности библиотек расширяются: там проводятся лекции, мероприятия, значит, там должна быть и возможность пообедать. Полноценные кафе лучше вендинговых автоматов. К слову, в книжном магазине "Москва" на Воздвиженке есть кафе. Думаю, что в итоге в библиотеках будет примерно такая картина", – считает Гершман.

А вот в "Ленинке" кафе точно не будет: пресс-секретарь Российской государственной библиотеки Ирина Коваленко объяснила, что библиотека федерального значения не подчиняется московским властям и не имеет права ничего сдавать в аренду.

Александра Суперека, Марина Курганская