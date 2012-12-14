Книги и спектакли МХТ им. Чехова появятся в открытом доступе в сети

Константин Станиславский и Ольга Книппер на сцене МХТ в 1898 году. Репродукция фото: ИТАР-ТАСС

Московский художественный театр (МХТ) им. Чехова в канун празднования 150-летия Константина Станиславского запускает проект "Наследие Художественного театра. Электронная библиотека".

Медиатека будет содержать десятки уникальных книг и спектаклей МХТ и Школы-студии МХАТ. Ее представят 18 декабря на пресс-конференции в школе-студии. Вскоре библиотека разместится на сайте театра и будет доступна в бесплатном режиме для всех желающих. Проект был осуществлен театром самостоятельно, на деньги частного спонсора.

"Электронная библиотека" — это раздел сайта МХТ и Школы-студии, на него легко выйти, там на обозрение всего мира будут бесплатно представлены книги, выпущенные издательством Художественного театра. Это уйма изданий, начиная с двухтомника "МХАТ. Сто лет", – все книги, которые выпускались с середины 90-х годов. Параллельно будет подготовлено мобильное приложение, версия для iPad", – сообщил РИА Новости ректор Школы-студии МХАТ Анатолий Смелянский.

По его словам, всего в библиотеке будет представлено 42 книги, 26 из которых - это большие научные труды. Также в медиатеке можно будет увидеть буклеты, посвященные крупнейшим актерам театра — Ие Саввиной, Вячеславу Невинному, Олегу Табакову и другим. "Там будут, естественно, книги Станиславского и книги о нем – четырехтомная хроника его жизни и творчества, его письма, письма Немировича-Данченко, книга Инны Соловьевой. Многое из этого почти невозможно достать", – отметил Смелянский.

Обширный раздел электронной библиотеки посвятят видеоматериалам – записям спектаклей МХТ, передачам о театре и об актерах. "Будут записи всех моих передач, связанных с Художественным театром, фильмы, посвященные театру и его истории", – рассказал ректор школы-студии.

По его словам, основная часть коллекции появится в интернете в Новый год и в дни празднования юбилея Станиславского (17 января 2013 года). Впоследствии медатека будет пополняться.

Электронные материалы об МХТ будут доступны не только в России, но и по всему миру — они будут представлены и в фондах Библиотеки Конгресса США и в других международных библиотечных системах.