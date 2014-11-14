Книга "Мечтать не вредно": как официанты становятся пилотами

Фото: Натали Ратковски

В издательстве "Манн, Иванов и Фербер" вышла книга "Мечтать не вредно" Барбары Шер и Энни Готлиб. Это практическое руководство для тех, кто хочет изменить жизнь к лучшему, но не знает, с чего начать. Авторы предлагают вспомнить о мечтах детской поры, отбросить стереотипные цели и научиться получать от жизни удовольствие.

Человек, который умеет жить на полную катушку, занесен в "Красную книгу". Потому что таких везунчиков единицы. Их пример скорее исключение из общего правила. "Я мог бы управлять самолетом, а вместо этого принимаю заказы в ресторане". "Я хотела бы руководить крупной корпорацией, но вынуждена исполнять мелкие поручения своего шефа". "Каждый отпуск вместо того, чтобы съездить в Гималаи, Африку или покорить Эльбрус, я провожу, отлеживая бока на диване в своей квартире". Знакомо?

Одни, горестно вздыхая над неудачами, мечтают о повышении по службе, интересных знакомствах, новой машине, дружной семье. Другие не мечтают вовсе – разучились, придавленные грузом неподъемных житейских обстоятельств. Книга американского лектора, бизнес-тренера, "мамы лайф-коучинга" Барбары Шер и писателя, журналиста, специализирующегося на психологии, Энни Готлиб "Мечтать не вредно" полезна и тем, кто без конца строит воздушные замки, не находя им применения в обычной жизни, и тем, кто рациональным мышлением губит на корню зачатки даже самых безобидных фантазий.

Книге Шер и Готлиб без малого 30 лет. За эти годы пособие по планированию успешной профессиональной и личной деятельности многократно переиздавалось (на сегодняшний день продано более одного миллиона экземпляров) и находило все новых и новых почитателей. Эти страницы перелистывали те, кому за 40, и те, кому еще нет 20. Методику Шер, главная цель которой – научить людей управлять своим временем, реализовывать потенциал и получать удовольствие от жизни, – применяли на практике политики, бизнесмены, менеджеры среднего звена и домохозяйки.

И знаете, по словам авторов, у многих получалось кардинально менять сначала ощущение собственного "я" в этом мире (зачеркиваем "я неудачник" и ставим галочку напротив "я победитель"), а затем, как следствие, и весь свой быт в целом. Бросить нелюбимую работу, когда на твоем иждивении трое отпрысков и престарелые родственники. Забыть о специальности бухгалтера и поступить на курсы программистов. Слой за слоем снять с себя шелуху псевдопотребностей и начать наконец вычленять истинные желания, не стесняясь при этом им следовать. Книга Барбары Шер и Энни Готлиб побуждает не бояться менять привычное, прислушиваться к внутреннему голосу и главное – осмелиться на мечту, ту, которая поможет определить, куда двигаться дальше.

Первое, что привлекло меня как читателя, – Барбара Шер по секрету поведала, что я (кто бы мог подумать) гениальна. И вы, да-да, вы тоже. Каждый человек гениален от рождения. Ярок, талантлив, самодостаточен. Он четко знает, что ему нужно для удовлетворения первичных и не только потребностей, сформулированных Маслоу. Человек знает, когда и что ему нужно есть, как получить внимание и заботу, какие занятия приносят ему удовольствие. И плевать на то, что есть в три часа ночи считается вредным, а разговоры с комнатными цветами вообще воспринимаются окружающими как признак психического несовершенства. Плевать, потому что эти странности делают нас счастливыми. Но почему же так много людей несчастны? Все просто: с возрастом наши гениальность, свобода самовыражения, возможность мечтать и следовать желаниям ослабевают.

Из книги "Мечтать не вредно" можно узнать, что гении "умирают" в нас в возрасте пяти-шести лет, когда в гармоничный мир ребенка все явственнее вторгаются ограничения взрослых: родителей и школьный учителей.

В главе "Человеческий гений: вскармливание и уход" авторы сначала просят ответить на вопрос: "Кем вы себя считаете?", а затем предлагают вспомнить себя пятилетнего. Акцент на мыслях, чувствах, желаниях и любимых занятиях. Кому-то из тех, кто внял советам Шер, нравилось отбивать ритм по крышке обеденного стола, кому-то – обнимать деревья.

Авторы экспериментируют с мышлением своего читателя, мнут его в пальцах, словно пластилин, побуждая нас думать вне рамок привычного. Почувствовать себя синим или зеленым цветом, попросить близких назвать наши лучшие качества, вспомнить, не подавляли ли родители наши стремления. Упражнения, предложенные Шер и Готлиб, направлены на поиск вашей сущности.

Кстати, об упражнениях. Для практического их выполнения в конце книги вы найдете пустые пролинованные листы для записей. Можно вооружиться карандашом и фиксировать самые важные мысли. Это удобно и интересно.

"В нашем обществе есть масса трудолюбивых и ответственных людей, которые знают, как выполнять дело, но никогда не чувствовали, что им позволено вглядеться в себя и выяснить, что же они хотят делать. Если вы из их числа, то первая часть книги станет для вас откровением. Она поможет понять, как и почему вы потеряли связь со своей мечтой" (Барбара Шер).

Первая часть книги ненавязчиво, без лишних нравоучений учит мечтать, вторая – воплощать мечты. Читателю предстоит бороться с силой своего негативного мышления, работать со временем, устанавливать полезные связи, преодолевать сковывающий страх и искать собственный стиль.

По сути, авторы "Мечтать не вредно" не изобрели велосипед, все изложенное в книге мы знаем и сами. Но вот правильно использовать информацию не умеем. В этом случае Барбара Шер и Энни Готлиб выступают в качестве друзей-советчиков или терпеливых наставников – на ваше усмотрение. А упражнения из книги – тренировкой, предшествующей старту в новую жизнь.

Книга ценна еще и тем, что основана на жизненном опыте ее авторов. Так, Барбара Шер в возрасте 45 лет сама столкнулась с потребностью круто поменять жизненный вектор. Возраст, мягко говоря, не самый благоприятный для того, чтобы начинать с чистого листа. Но Шер это не остановило (а если и остановило, то не надолго). Книга "Мечтать не вредно" – ощутимое доказательство того, что решение, принятое Барбарой три десятка лет тому назад, было разумным.

Алла Панасенко