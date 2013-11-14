Форма поиска по сайту

14 ноября 2013, 18:04

Культура

Литература: Нон-фикшн

Фото: ИТАР-ТАСС

Нон-фикшн – прозаическое литературное произведение, не являющееся ни романом, ни повестью, ни рассказом. Произведениями в жанре нон-фикшн могут считаться деловая или критическая проза, научно-популярная и документальная литература.

Сюжет: Инфосправки
литература нон-фикшн смотреть онлайн на m24.ru

