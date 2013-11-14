Писатель Борис Акунин выпустит серию книг об истории России

Борис Акунин. Фото: ИТАР-ТАСС

Описать в восьми томах историю Отечества и "проиллюстрировать" каждый из ее периодов беллетристикой собирается Борис Акунин. Новый проект знаменитого автора приключений Эраста Фандорина называется "История российского государства", и его написанию автор планирует посвятить ближайшие десять лет.

Первая историческая книга – "История российского государства от истоков до монгольского нашествия" – увидит свет 16 ноября, а сопровождающий ее сборник историко-приключенческих повестей – "Огненный перст" – 1 декабря. Книга включит в себя три текста о древнерусской семье.

Все восемь исторических томов будут оформлены в том же стиле, что и "сопроводительная" беллетристика. Планируется, кроме того, выпуск в аналогичном оформлении и лучших произведений других авторов - романов и повестей, речь в которых идет о событиях тех эпох, что разбирает Акунин, сообщает издательство "Аст".