В Москве пройдет встреча с детским писателем Барни Зальцбергом

фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 17 сентября, москвичей приглашают на встречу с американским писателем и иллюстратором детских книг Барни Зальцбергом, который поделится секретами своей профессии, сообщили в пресс-службе МГУП имени Ивана Федорова.

Зальцберг является автором более 30 детских книг. Кроме того, он профессиональный музыкант. На счету Барни четыре сборника детских песен.

За годы своего плодотворного творчества Зальцберг получил множество наград, в числе которых премия "Выбор родителей", награда Совета по детской литературе, награда "Выбор клуба "Книга месяца".

Посетители мероприятия смогут задать столичному гостю вопрос, а также поучаствовать в мастер-классе автора по созданию иллюстрированной детской книги.

Встреча с Барни Зальцбергом состоится в актовом зале МГУП имени Ивана Федорова. Начало в 15.30.

Добавим, что вход на мероприятие для всех желающих свободный.