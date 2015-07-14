Новая книга: "Захар", Алексей Колобродов

Такие литературные события, как выход книги "Захар" Алексея Колобродова, случаются редко. Мало о ком в современном литературном мире можно написать целую книгу, но Алексей Колобродов нашел своего героя. Книга "Захар" посвящена одному из самых весомых прозаиков страны – Захару Прилепину. Благо, жизнь писателя позволяет биографу рассказать о многом.

Стоит отметить, что "Захар" Колобродова – не роман-биография, а литературный портрет. Именно так обозначает жанр своей работы сам автор. К тому же, как отмечается в аннотации, время для полновесной биографии Захара Прилепина еще не пришло. Вся книга – это собрание историй о литературе, жизни и политических воззрениях Прилепина. Кроме того, Алексей Колобродов пишет о своем герое довольно предвзято. Это читается и в неподдельном восхищении прозой Прилепина, и в упоминании о совместном времяпрепровождении. И это делает "Захара" еще интереснее.

Имя Захара Прилепина зазвучало в русской литературе в 2004 году. Именно тогда на полках книжных магазинов появился его первый роман "Патологии". За десять лет Прилепин написал пять романов, каждый из которых становился событием: "Санькя", "Грех", "Черная обезьяна", "Обитель". Кроме того, на счету писателя шесть сборников эссе и короткой прозы, несколько книг, в которых он выступил составителем, биография Леонида Леонова и пособие по новейшей литературе. В 2013 году Алексей Учитель снял фильм по прилепинской повести "Восьмерка". Захар Прилепин – лауреат таких литературных премий, как "Большая книга", "Ясная поляна", "Национальный бестселлер" и многих других, включая "Супер Нацбест" за лучшую книгу десятилетия, которой стал роман "Грех". Но это лишь литературная биография нацбола Прилепина, успевшего повоевать в Чечне, поработать в ОМОНе и стать отцом четверых детей.

Алексей Колобродов – российский журналист, телеведущий, литературный критик и прозаик, лауреат премии Артема Боровика и газеты "Литературная Россия". В 2012 году Колобродов выпустил книгу "Культурный Герой", в которой проанализировал образ и отражение Владимира Путина в современной культуре. Книга вошла в длинный список премии "Национальный бестселлер-2013".

М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной