Дэвид Митчелл опубликует новый рассказ в 280 твитах

Дэвид Митчелл. Фото: facebook.com/DavidMitchellAuthor

Дэвид Митчелл, автор "Облачного атласа" (Cloud Atlas), собирается опубликовать новый рассказ… в собственном микроблоге Twitter. Причем произведение он намерен уместить всего в 280 твитах.

Рассказ называется "Нужный сорт" (The Right Sort), в центре повествования - мальчик, который увлекся маминым препаратом, валиумом. Посты, состоящие из 140 символов, будут появляться в микроблоге Митчелла в течение недели. Первый из 280 твитов был опубликован 14 июля.

"История рассказывается в настоящем времени от лица мальчика, который принимает таблетки своей матери. Валиум нравится ему – препарат структурирует бешеный мир, упорядочивает его. Это будет что-то между вымыслом и реальностью: читателю предстоит самому определить, какие события происходят на самом деле, а какие являются плодом воображения, усиленного химией", - цитирует Митчелла The Guardian.

По мнению писателя, изложение рассказа в Twitter изменит способ восприятия читателями текста. "Читать страницу – это как смотреть вниз с воздушного шара. Глаза видят целую историю, а не только читают ее. Если хочется, можно прочесть любую строку, что-то пропустить, например. А чтение серии твитов больше похоже на взгляд из окна поезда, который несется сквозь пространство. Каждый следующий твит "удаляет" своего предшественника", - отметил Митчелл.

Автор добавил, что для него написание Twitter-рассказа стало чем-то вроде "вызова". "Не сказал бы, что это было легко, но написал же Джордж Перес целый роман без единой буквы "e", - рассказал Митчелл.

Дэвид Митчелл – уже не первый автор, который обратился к Twitter как способу публикации произведения. Ранее то же самое сделали его коллеги Дженнифер Иган, Нил Гейман, Филип Пулман.

Интервью M24.ru с Дэвидом Митчеллом можно прочесть тут.