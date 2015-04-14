Певица Патти Смит выпустит вторую часть автобиографии

Патти Смит. Фото: pattismith.net

Певица и поэтесса Патти Смит выпустит вторую часть автобиографии "Просто дети" (Just Kids). Новая книга будет называться "Поезд М" (M Train).

"Поезд М" расскажет о жизни Патти в Мичигане с ее ныне покойным мужем, гитаристом Фредом Смитом. Певица расскажет о путешествиях, мечтах и реальности, прошлом и настоящем, стремлениях и вдохновении.

Книга появится на прилавках в США в октябре, сообщает The Guardian. Когда выйдет русскоязычное издание, пока неизвестно.

В книге "Просто дети", которая была опубликована в 2010 году, Патти Смит рассказала историю своих взаимоотношений с фотографом Робертом Мэплторпом. Автобиография певицы выиграла Национальную книжную премию США как лучшее нон-фикшн издание. Кроме того, "Просто дети" были признаны одними из лучших мемуаров в истории рок-музыки.

Патти Смит - 68-летняя американская певица, автор песен, поэтесса. Она оказала огромное влияние на становление панк-рока. Существенную роль в становлении этого жанра сыграл ее дебютный альбом Horses.