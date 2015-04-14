Форма поиска по сайту

14 апреля 2015, 16:11

Культура

В лонг-лист "Большой книги" вошли романы Пелевина и Геласимова

Фото: M24.ru

Национальная литературная премия "Большая книга" объявила лонг-лист номинантов. В него вошли 30 произведений, в том числе романы Виктора Пелевина, Дины Рубиной и Андрея Геласимова, сообщается на официальном портале премии.

На соискание "Большой книги" выдвинуты "Холод" Андрея Геласимова, "Любовь к трем цукербринам" Виктора Пелевина, трилогия "Русская канарейка" Дины Рубиной. Кроме того, премию могут получить "Дед. Роман нашего времени" Эдуарда Лимонова, "Вера" Александра Снегирева, "Выбор натуры" Сергея Шикеры.

Полный список номинантов можно найти здесь.

Председатель премии Михаил Бутов отметил, что в этом году особенностью "Большой книги" стал уклон в сторону традиционного романа. По его словам, авторы, чьи произведения претендуют на награду, пытаются осмыслить судьбу русского человека и его отношение к родной земле.

Имена финалистов "Большой книги" станут известны в мае. Лауреатов премии объявят осенью.

Национальная литературная премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году. В этом году она будет вручаться в юбилейный - десятый - раз.

За первое место на "Большой книге" присуждается денежная премия размером в 3 миллиона рублей, за второе - 1,5 миллиона, за третье - 1 миллион.

