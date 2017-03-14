Прижизненные издания повестей Гоголя будут проданы на аукционе

Фото: ТАСС/Репродукция. Гулин П

Аукционный дома Литфонд выставил на торги прижизненные издания повестей Николая Гоголя, сообщает пресс-служба.

16 марта на торгах в Москве будут представлены уникальные издания – сборник "Миргород" в двух томах, отпечатанный в типографии департамента внешней торговли в Санкт-Петербурге в 1935 году и вторая часть двухтомника "Вечера на хуторе близ Диканьки" 1832 года. Все книги книги сохранились с оригинальными обложками. На "Миргороде" есть печать Biblioteca russa Firenze, что означает, что книга какое-то время принадлежала русской библиотеке во Флоренции.

Оценочная стоимость "Миргорода" составила 4 миллиона рублей, второго тома сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки" – 600 тысяч рублей.

Кроме того, на торгах будет представлена первая часть поэмы "Герой нашего времени", изданная в 1841 году. Это третья и последняя книга, опубликованная при жизни Михаила Лермонтова.