14 марта 2014, 14:47

Культура

Литературная премия "НОС" открыла прием заявок

Фото: ИТАР-ТАСС

Литературная премия "НОС" ("Новая словесность") открыла в пятницу, 14 марта, прием заявок на основной конкурс, а также на спецпроект этого года - "Инспектор НОС". В его рамках будут анализировать постсоветские детективы - произведения, вышедшие в печать с 1991 по 2014 год, сообщается на сайте организаторов премии.

Произведения русскоязычных авторов на основной конкурс будут принимать до 31 июля, а на спецпроект - до 15 мая. На общий конкурс авторы имеют возможность представить любое количество работ, а в рамках спецпроекта от писателей будут принимать только по одному детективу. Выдвигать номинантов могут издательства, СМИ, творческие союзы и объединения, а также литературные агентства. Как сообщают организаторы, "Инспектор НОС" нацелен на то, чтобы выявить, внесли ли постсоветские детективные романы отечественных авторов серьезный вклад в литературу.

Лонг-лист номинантов "НОСа" огласят 23 сентября, а "Инспектора НОС" - 20 мая. 3 июня состоятся открытые дебаты с объявлением шорт-листа и победителя "детективного" конкурса. Открытое читательское голосование в рамках основного литературного соревнования стартует 1 октября. Шорт-лист номинантов объявят 31 октября, а победителей - в конце января.

"НОС" вручается с 2010 года. Авторы-победители получают денежные премии. Все авторы, чьи произведения входят в шорт-лист, получают дипломы финалистов, а также менее крупную денежную премию. В прошлом году "НОС" получил роман "Харбинские мотыльки" Андрея Иванова. Победителем в читательском голосовании, которое проводилось на сайте премии, стал Михаил Елизаров, представивший на конкурс сборник рассказов "Мы вышли покурить на 17 лет".

литература премии номинанты лауреаты Нос

