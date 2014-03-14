Литературная премия "НОС" открыла прием заявок

Фото: ИТАР-ТАСС

Литературная премия "НОС" ("Новая словесность") открыла в пятницу, 14 марта, прием заявок на основной конкурс, а также на спецпроект этого года - "Инспектор НОС". В его рамках будут анализировать постсоветские детективы - произведения, вышедшие в печать с 1991 по 2014 год, сообщается на сайте организаторов премии.

Произведения русскоязычных авторов на основной конкурс будут принимать до 31 июля, а на спецпроект - до 15 мая. На общий конкурс авторы имеют возможность представить любое количество работ, а в рамках спецпроекта от писателей будут принимать только по одному детективу. Выдвигать номинантов могут издательства, СМИ, творческие союзы и объединения, а также литературные агентства. Как сообщают организаторы, "Инспектор НОС" нацелен на то, чтобы выявить, внесли ли постсоветские детективные романы отечественных авторов серьезный вклад в литературу.

Лонг-лист номинантов "НОСа" огласят 23 сентября, а "Инспектора НОС" - 20 мая. 3 июня состоятся открытые дебаты с объявлением шорт-листа и победителя "детективного" конкурса. Открытое читательское голосование в рамках основного литературного соревнования стартует 1 октября. Шорт-лист номинантов объявят 31 октября, а победителей - в конце января.