Литература: Чарльз Диккенс

Фото: ИТАР-ТАСС

Чарльз Диккенс (1812-1870) - английский писатель, романист и очеркист. Самый популярный англоязычный писатель при жизни, он и в наше время имеет репутацию классика мировой литературы, одного из крупнейших прозаиков XIX века.

Творчество Диккенса относят к вершинам реализма, но в его романах отразились и сентиментальное, и сказочное начало. Самые знаменитые романы Диккенса (печатались отдельными выпусками с продолжением): "Посмертные записки Пиквикского клуба", "Оливер Твист", "Дэвид Копперфильд", "Большие надежды", "Повесть о двух городах".