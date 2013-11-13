Форма поиска по сайту

13 ноября 2013, 18:50

Культура

Литература: Чарльз Диккенс

Фото: ИТАР-ТАСС

Чарльз Диккенс (1812-1870) - английский писатель, романист и очеркист. Самый популярный англоязычный писатель при жизни, он и в наше время имеет репутацию классика мировой литературы, одного из крупнейших прозаиков XIX века.

Творчество Диккенса относят к вершинам реализма, но в его романах отразились и сентиментальное, и сказочное начало. Самые знаменитые романы Диккенса (печатались отдельными выпусками с продолжением): "Посмертные записки Пиквикского клуба", "Оливер Твист", "Дэвид Копперфильд", "Большие надежды", "Повесть о двух городах".

Сюжет: Инфосправки
