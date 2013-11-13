В России опубликована биография Месси глазами журналиста Кайоли

Лионель Месси. Фото: ИТАР-ТАСС

В России опубликована биография знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси от спортивного журналиста Луки Кайоли. Автор сравнивает Месси с Марадоной, рассказывает, чем "десятка" похож на певца Гарделя и размышляет о причинах успеха "летучего аргентинца".

Книга "Месси. Исключительная биография" выпущена издательством "Центрполиграф". Автор - Лука Кайоли - популярный итальянский писатель, написавший уже несколько биографий известных футболистов. В их числе такие звезды, как Роналдо и Фернандо Торрес. Но наибольшей популярностью пользуется книга об аргентинском феномене - Месси.

Кайоли не просто описал путь Месси - из спортивной школы к "Барселоне" и сборной Аргентины, но и представил "оборотную сторону медали" - Месси в книге Кайоли показан как на ладони - человеком, у которого есть свои слабости, любимые блюда, сложности в общении со сверстниками и тренерами. Журналист собрал свидетельства не только футбольных экспертов, но и родителей спортсмена.

Автор проводит параллель между Месси и другим знаменитым аргентинцем - Диего Марадоной. "Микеланджело от футбола" тоже в какой-то промежуток времени защищал цвета "сине-гранатовых", так что сравнение приобретает особые черты.

Не осталась в тени и роль Месси в "эль класико" - многолетнем непримиримом противостоянии "Реала" и "Барселоны". Матчи между этими соперниками вызывают огромный интерес в мире, а Месси является одной из ключевых фигур сражения.

У аргентинца есть и свое собственное противостояние - с футболистом "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Пока победителем в нем является Месси, ставший единственным игроком в истории, четырежды получившим "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира.

Американская кинокомпания Epic Pictures Group снимает фильм о Месси, в основу которого легла биографическая книга Луки Кайоли.

Месси 26 лет. Он шестикратный чемпион Испании в составе "Барселоны", трижды выигрывал с "сине-гранатовыми" Лигу чемпионов, а в 2008 году завоевал золото Олимпийских игр в составе аргентинской сборной.