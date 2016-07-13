Форма поиска по сайту

13 июля 2016, 17:02

Москвичам расскажут в четверг про бунинский понедельник

14 июля в Зале редкой книги Российской государственной библиотеки для молодежи состоится лекция Михаила Дзюбенко "Сложное в простом: рассказ И.А. Бунина "Чистый понедельник". Это произведение, входящее в цикл "Темные аллеи", было написано в 1944 году, когда Ивану Бунину, лауреату Нобелевской премии по литературе, было уже 74 года.

Михаил Дзюбенко – научный сотрудник отдела рукописных фондов Государственного литературного музея – расскажет об истории создания "Чистого понедельника", а также о том, почему герои книги остались безымянными и какие реальные прототипы скрываются за образами, созданными Буниным. Вход на лекцию свободный

Место: ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1

Время: 14 июля, 18:00

Цена: бесплатно

