LIVE: первый биограф Высоцкого о его романе в песнях (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: ТАСС/Сергей Метелица
15 июля в Доме Н. В. Гоголя состоится лекция литературоведа и основателя высоцковедения Владимира Новикова "Роман в песнях Владимира Высоцкого".
Известный актер и бард мечтал войти в мир литературы и, сам того не подозревая, создал роман в песнях. Он писал стихи, а в последние годы жизни принялся и за прозу. "Я тоже пишу роман", – сказал он однажды писателю Юрию Трифонову.
В своих произведениях Высоцкий обращался к самым разным темам:
- преступление и наказание,
- война и мир,
- воля судьбы,
- человеческие испытания,
- социальные и философские проблемы бытия.
Критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор МГУ, автор книг о Пушкине, Блоке и первый биограф Высоцкого Владимир Новиков расскажет о творчестве, жизни и судьбе музыканта. Гости услышат о главных идеях и открытиях, изложенных в книге Новикова "В Союзе писателей не состоял… Писатель Владимир Высоцкий".
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 15 апреля в 19.30
- Что: лекция, посвященная литературному творчеству Высоцкого
- Кто: Владимир Новиков
- Кому смотреть: поклонникам творчества великого барда и актера