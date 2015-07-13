Форма поиска по сайту

13 июля 2015, 13:36

Культура

LIVE: первый биограф Высоцкого о его романе в песнях (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

15 июля в Доме Н. В. Гоголя состоится лекция литературоведа и основателя высоцковедения Владимира Новикова "Роман в песнях Владимира Высоцкого".

Известный актер и бард мечтал войти в мир литературы и, сам того не подозревая, создал роман в песнях. Он писал стихи, а в последние годы жизни принялся и за прозу. "Я тоже пишу роман", – сказал он однажды писателю Юрию Трифонову.

В своих произведениях Высоцкий обращался к самым разным темам:

  • преступление и наказание,
  • война и мир,
  • воля судьбы,
  • человеческие испытания,
  • социальные и философские проблемы бытия.

Критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор МГУ, автор книг о Пушкине, Блоке и первый биограф Высоцкого Владимир Новиков расскажет о творчестве, жизни и судьбе музыканта. Гости услышат о главных идеях и открытиях, изложенных в книге Новикова "В Союзе писателей не состоял… Писатель Владимир Высоцкий".

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 15 апреля в 19.30
  • Что: лекция, посвященная литературному творчеству Высоцкого
  • Кто: Владимир Новиков
  • Кому смотреть: поклонникам творчества великого барда и актера

В ожидании начала лекции смотрите:


