LIVE: первый биограф Высоцкого о его романе в песнях (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

15 июля в Доме Н. В. Гоголя состоится лекция литературоведа и основателя высоцковедения Владимира Новикова "Роман в песнях Владимира Высоцкого".

Известный актер и бард мечтал войти в мир литературы и, сам того не подозревая, создал роман в песнях. Он писал стихи, а в последние годы жизни принялся и за прозу. "Я тоже пишу роман", – сказал он однажды писателю Юрию Трифонову.

В своих произведениях Высоцкий обращался к самым разным темам:

преступление и наказание,

война и мир,

воля судьбы,

человеческие испытания,

социальные и философские проблемы бытия.

Критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор МГУ, автор книг о Пушкине, Блоке и первый биограф Высоцкого Владимир Новиков расскажет о творчестве, жизни и судьбе музыканта. Гости услышат о главных идеях и открытиях, изложенных в книге Новикова "В Союзе писателей не состоял… Писатель Владимир Высоцкий".

