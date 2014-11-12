Книга о самых важных годах в жизни человека поступила в продажу

Обложка книги "Важные годы"

В продажу поступила книга "Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом" психолога Мэг Джей. Автор книги рассказывает, что нужно делать тем, кому сейчас от 20 до 30 лет, и почему не стоит откладывать начало взрослой жизни на потом.

Мэг Джей утверждает, что годы с 20 по 30-й – это самое важное десятилетие в жизни человека с точки зрения развития важных сфер жизни: работы, любви, физического и интеллектуального развития. Его книга основана на результатах длительной работы с сотнями студентов и клиентов, сочетая в себе актуальные научные исследования и реальные истории тех, кто вступил в третий десяток.

"Будущее не написано на небесах. Нет никаких гарантий. Поэтому возьмите на себя ответственность за свою жизнь. Поставьте цели. Найдите работу. Создайте семью. Не забывайте о времени. Внесите в свою жизнь определенность", - говорится в книге.

Автор делится тем, что знают о важности этого периода жизни психологи, социологи, неврологи, экономисты и топ-менеджеры, занимающиеся кадровой политикой. Книга также содержит все необходимые инструменты для работы над собой и результативного использования важных десяти лет.