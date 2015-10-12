Для столичных библиотек разработают единый стандарт работы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

19 октября в столице запустят новый краудсорсинг-проект "Моя библиотека", сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Участники проекта обсудят развитие библиотек. По итогам обсуждений сформируется план развития столичных библиотек и единый стандарт их работы. Как отмечают создатели проекта, многие москвичи считают библиотеки пережитком прошлого, хотя на сегодняшний день они могут стать центрами притяжения, в которых можно получить новые знания, встретить интересных людей и подготовиться к экзаменам.

"Кто жаловался, что в Москве не хватает "третьих мест"? Бегом регистрироваться на краудсорсинг по перезапуску библиотек", – говорится в сообщении. Там же отмечается, что "третьи места" – это термин придуманный социологами. Под ним подразумеваются места для социального взаимодействия в городском пространстве – не дом и не работа.

Краудсорсинг будет проходить до 30 октября.

Краудсорсинг – это когда люди объединяются, чтобы делиться знаниями, обмениваться опытом и вместе решать сложные задачи. Такой подход позволит объединить знания и опыт горожан и представителей власти и найти совместные пути управления городом.

Напомним, в августе на заседании Совета директоров государственных публичных библиотек города Москвы Александр Кибовский предложил продлить режим работы взрослых библиотек до 22.00, а детских – до 21.00. По его словам, рабочий день библиотек должен начинаться с 12.00.

В сентябре стало известно, что библиотеки Москвы будут работать до 22 часов в выходные дни. Часы работы детских библиотек продлили до 21 часа.