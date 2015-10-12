Литературный дуэт Олега Попова и Владимира Белоброва прочтет "Черную репу"

Фото: facebook.com/popoleg
17 и 24 октября, а также 1 ноября в исторической мастерской Елизаветы Лавинской пройдут вечера "Если нужна сказка" литературного дуэта Олега Попова и Владимира Белоборова. Писатели известны такими произведениями, как "Арап Петра Великого", "Красный бубен", "Наступление королей" и многими другими рассказами, романами и сказками.
На осенних чтениях дуэт соавторов выступит со сказкой "Черная репа". В 2015 году книга вошла в шорт-лист премии "Новая детская книга".
Владимир Белоборов и Олег Попов закончили филологический факультет МГУ им. Ломоносова, их первая совместная книжка "Десять струй, которые потрясли мы" состояла из двух самостоятельных частей – стихов Белоброва и стихов и рассказов Попова. В 1992 году Белобров и Попов написали первый совместный роман "Шампанского брызги на белых штанах".
Время: 17, 24 октября, 1 ноября, 18.00
Вход свободный
В исторической мастерской Елизаветы Лавинской,
где читал сам Маяковский,
для всех от 5 до 120,
две осенние субботы и одно воскресенье,
МЫ ЧИТАЕМ «ЧЕРНУЮ РЕПУ».
Приводите детей, приходите сами, приглашайте друзей и подруг.
Начало в 18.00 (вход свободный).
Большой Афанасьевский 27 стр. 2-4.
Здание мастерских на заднем дворе школы.
Железная черная дверь. Код 138, 2й этаж.
Белобров-Попов у Лавинской.
Сказка.