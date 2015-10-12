Литературный дуэт Олега Попова и Владимира Белоброва прочтет "Черную репу"

Фото: facebook.com/popoleg

17 и 24 октября, а также 1 ноября в исторической мастерской Елизаветы Лавинской пройдут вечера "Если нужна сказка" литературного дуэта Олега Попова и Владимира Белоборова. Писатели известны такими произведениями, как "Арап Петра Великого", "Красный бубен", "Наступление королей" и многими другими рассказами, романами и сказками.

На осенних чтениях дуэт соавторов выступит со сказкой "Черная репа". В 2015 году книга вошла в шорт-лист премии "Новая детская книга".

Владимир Белоборов и Олег Попов закончили филологический факультет МГУ им. Ломоносова, их первая совместная книжка "Десять струй, которые потрясли мы" состояла из двух самостоятельных частей – стихов Белоброва и стихов и рассказов Попова. В 1992 году Белобров и Попов написали первый совместный роман "Шампанского брызги на белых штанах".

Место : Историческая мастерская Елизаветы Лавинской, Большой Афанасьевский переулок, дом 27, строение 2-4 : Историческая мастерская Елизаветы Лавинской, Большой Афанасьевский переулок, дом 27, строение 2-4 Время: 17, 24 октября, 1 ноября, 18.00 Вход свободный



В исторической мастерской Елизаветы Лавинской,

где читал сам Маяковский,

для всех от 5 до 120,

две осенние субботы и одно воскресенье,

МЫ ЧИТАЕМ «ЧЕРНУЮ РЕПУ».

Приводите детей, приходите сами, приглашайте друзей и подруг.

Начало в 18.00 (вход свободный).

Большой Афанасьевский 27 стр. 2-4.

Здание мастерских на заднем дворе школы.

Железная черная дверь. Код 138, 2й этаж.

Белобров-Попов у Лавинской.

Сказка.