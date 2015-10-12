Книги недели: новый Пелевин, сборник детективных историй и "Детство Иисуса"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Книжный обозреватель m24.ru Сергей Шпаковский о втором томе нового романа Виктора Пелевина "Смотритель", сборнике детективных историй "Сыщики от бога" и новинке Джона Максвелла Кутзее "Детство Иисуса".

Виктор Пелевин, "Смотритель. Железная бездна"

Второй том нового романа Виктора Пелевина "Смотритель" не заставил себя долго ждать. Напомним, что первая часть под названием "Орден желтого флага" была выпущена 3 сентября, а "Железная бездна" появилась в книжных магазинах уже 29 сентября.

Речь в ней идет о жизни Алексиса де Киже, потомке Павла Первого. В новой книге он продолжает познавать силу и возможности Флюида, но уже в роли всемогущего Смотрителя в параллельном мире Идиллиуме. Пелевин начинает играть с тонкими материями, обращается к слову, сну и создателю, чтобы постараться объяснить иллюзорность описанного в первой книге мира. Персонажи превращаются в проекции сознания других героев "Смотрителя", созданное пространство умещается в голове Алексиса, а весь мир становится жалким симулякром.

М.: Эксмо

Сборник "Сыщики от бога"

Составитель Александра Борисенко создала внушительных размеров сборник детективных историй "Сыщики от бога" из малоизвестных широкой публике работ. Это уже третий том полюбившихся "Винтажных детективов". Новая книга объединена общей идеей – все сыщики каждого произведения во многом надеются на помощь Всевышнего.

В книгу вошли рассказы о дядюшке Эбнере американского писателя Мелвилла Дэвиссона Поста, основателя судебного детектива. Герой рассказов Поста часто сравнивается по величине с таким гигантами, как Шерлок Холмс, Огюст Дюпен и другими литературными персонажами. Следом за ними идет роман "Девятью девять" Энтони Баучера.

Известный своими рассказами, Баучер написал роман "Девятью девять", признанный одним лучших примеров детективных историй закрытого типа. Завершает книгу работа американского мастера иронического детектива Гарри Кемельмана "В пятницу рабби проспал", с которым он дебютировал в 1965 году и за который получил награду "Эдгар" имени Эдгар По.

М.: АСТ, Corpus

Джон Максвелл Кутзее, "Детство Иисуса"

"Детство Иисуса" – новая книга южноафриканского критика Джона Максвелла Кутзее, нобелевского лауреата по литературе за 2003 года, а также первого в истории писателя, получившего две Букеровские премии.

Роман был выпущен в 2013 году и только сейчас появился в русском переводе. В отличие от прошлых работ Кутзее "Детство Иисуса" не относится к ряду автобиографических произведений. Автор приходит к мифу о семье Иисуса – маленького мальчика, ищущего приемную мать в неизвестной испаноязычной стране, только что пережившей глобальную катастрофу. Из развенчанного традиционного мифа о семье Иисуса получается аллегоричный и ироничный роман о предназначении человека.

М.: Эксмо