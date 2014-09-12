Детские занятия на основе литературных произведений организуют в КЦ ЗИЛ

Фото: m24.ru

Новый сезон детских творческих развивающих занятий на основе литературных произведений стартует в клубе Mamas' Place Культурного центра ЗИЛ.

Первая встреча состоится в субботу, 13 сентября. Занятия пройдут с 11.00 до 14.00. Вместе с педагогом начальных классов, ведущей циклов художественно-познавательных занятий для детей дошкольного и младшего школьного возраста Татьяной Красновой дети прочтут книгу "Каникулы Бонифация".

Ребята совершат воображаемое путешествие в цирк, будут играть и рисовать.

20 сентября пройдут занятия на основе сказки Геннадия Цыферова "Жил на свете слоненок". Дети будут говорить о профессиях, пускать кораблики и примерять пожарную каску.

"27 сентября мы узнаем, как три котенка из рассказа Сутеева, гоняясь за мышкой, измазались в муке и стали белыми, потом гоняясь за лягушкой, измазались в трубе и стали черными, и, вылавливая рыбку из пруда, отмылись и стали как прежде", - отметили организаторы.

Также 27 сентября покажут спектакль "Сказки детского мира" от театра "Снарк". В основу интерактивной моно-постановки легли сказки Сергея Седова. Начало в 17.30.

Занятия в клубе рассчитаны на детей от 6 месяцев до 6 лет. Пока мальчики и девочки пополняют багаж знаний, родители могут пообщаться за чашкой чая. Встречи проходят каждую субботу.

Билет для взрослого – 400 рублей, дети участвуют бесплатно.